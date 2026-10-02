വോട്ടര് പട്ടിക തിരുത്താന് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ; പുറത്തായവരെ ഉള്പ്പെടുത്താന് സ്പെഷ്യല് ഡ്രൈവ്
ന്യൂഡല്ഹി: എസ്ഐആറിനെതിരെ രാജ്യവ്യാപക പ്രതിഷേധം ശക്തമാകവെ 20 സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലും സ്പെഷ്യല് ഡ്രൈവ് നടത്താനൊരുങ്ങി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്. പുറത്താക്കപ്പെട്ടവരെ പട്ടികയില് ഉള്പ്പെടുത്തുക ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ 'തിരുത്തല്' നടപടി. 13 കോടി വോട്ടര്മാര് എസ്ഐആറിന് പുറത്താണെന്ന് ആരോപിച്ച് പ്രതിപക്ഷ പ്രതിഷേധം ശക്തമായ സാഹചര്യത്തില് കൂടിയാണ് നടപടി.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് വീഡിയോ കോണ്ഫറന്സിലൂടെയാണ് സംസ്ഥാനത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് മേധാവികള്ക്ക് ഇത് സംബന്ധിച്ച് നിര്ദേശം നല്കിയത്. സെപ്തംബര് 29ന് കത്തും കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലും എസ്ഐആര് ഇതിനകം പൂര്ത്തിയായെങ്കിലും നടപടി ക്രമങ്ങള് പുരോഗമിക്കവെ പുറത്തായവരെയും ആദ്യവോട്ടര്മാരേയും ഉള്പ്പെടുത്തുന്നതിനായി സ്പെഷ്യല് ഡ്രൈവ് സംഘടിപ്പിക്കണമെന്നാണ് കത്തിലൂടെ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ജൂലൈയില് ഉള്പ്പെടുത്തിയ ചോദ്യങ്ങള് ഇല്ലാതെ ഫോം6 അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയായിരിക്കും സ്പെഷ്യല് ഡ്രൈവ്. മുന് വോട്ടര്പട്ടികയുമായി എസ്ഐആര് താരതമ്യപ്പെടുത്തണം, ഒഴിവാക്കിയവരെ കണ്ടെത്താന് ശ്രമിക്കണം, ഒഴിവാക്കിയത് അര്ഹരെങ്കില് വീട്ടില് പോയി അപേക്ഷ വാങ്ങണം തുടങ്ങിയ നിര്ദേശങ്ങളും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് നല്കി.
കേരളം ഉള്പ്പെടെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളില് സ്പെഷ്യല് ഡ്രൈവ് സംഘടിപ്പിക്കും. നിലവില് എസ്ഐആര് പുരോഗമിക്കുന്ന വലിയ സംസ്ഥാനമാണ് മഹാരാഷ്ട്ര. തിടുക്കപ്പെട്ട് എസ്ഐആര് പട്ടികയില് നിന്നും ആരേയും പുറത്താക്കരുതെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് ഇലക്ടറല് രജിസ്ട്രേഷന് ഓഫീസര്ക്ക് നിര്ദേശം നല്കി. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പട്ടികയില് നിന്നും ആരെയെങ്കിലും പുറത്താക്കുകയാണെങ്കില് ആവശ്യമായ രേഖകള് സമര്പ്പിക്കാന് പ്രസ്തുത വ്യക്തിക്കള് കൃത്യമായ സമയം അനുവദിക്കണമെന്നും വാദം കൂടി കേട്ടശേഷം മാത്രമെ തീരുമാനം എടുക്കാവൂവെന്നും നിര്ദേശം നല്കി.