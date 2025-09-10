2025 അവസാനത്തോടെ രാജ്യവ്യാപകമായി വോട്ടർ പട്ടിക പുതുക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ
ന്യൂഡെൽഹി 2025 അവസാനത്തോടെ രാജ്യവ്യാപകമായി വോട്ടർ പട്ടികയുടെ 'പ്രത്യേക തീവ്ര പുനഃപരിശോധന' (Special Intensive Revision - SIR) നടത്താൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ഒരുങ്ങുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ. ബിഹാറിൽ അടുത്തിടെ നടന്ന പുനഃപരിശോധനയുടെ മാതൃകയിലായിരിക്കും ഈ നടപടി. വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നിന്ന് വ്യാജ വോട്ടർമാരെയും മരിച്ചവരെയും ഒന്നിലധികം സ്ഥലങ്ങളിൽ പേരുള്ളവരെയും ഒഴിവാക്കി പട്ടിക ശുദ്ധീകരിക്കുകയാണ് ഈ നീക്കത്തിലൂടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
പുനഃപരിശോധനയുടെ ഭാഗമായി, ബിഹാർ ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലെയും വോട്ടർമാർക്ക് പ്രത്യേക ഫോമുകൾ വിതരണം ചെയ്യും. ഈ ഫോമുകൾ പൂരിപ്പിച്ച് ഒപ്പിട്ട് നൽകണം. ഈ മാസം അവസാനമോ അടുത്ത മാസം ആദ്യമോ രാജ്യവ്യാപകമായുള്ള പുനഃപരിശോധന സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ പുറത്തിറക്കുമെന്നാണ് സൂചന.
പുനഃപരിശോധന ഒരു മാസത്തോളം നീണ്ടുനിൽക്കും. അതിനുശേഷം കരട് വോട്ടർ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും, തുടർന്ന് അവകാശവാദങ്ങളും ആക്ഷേപങ്ങളും സമർപ്പിക്കാൻ ഒരു മാസത്തെ സമയം നൽകുകയും ചെയ്യും. ഈ അപേക്ഷകൾ 25 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തീർപ്പാക്കി 2026 ജനുവരി ആദ്യവാരം അന്തിമ വോട്ടർ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനാണ് കമ്മീഷൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. 2026 ഏപ്രിൽ-മെയ് മാസങ്ങളിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കുന്ന കേരളം, തമിഴ്നാട്, പശ്ചിമ ബംഗാൾ, അസം, പുതുച്ചേരി തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇത് നിർണായകമാകും.
വോട്ടർ പട്ടികയുടെ സമഗ്രത സംരക്ഷിക്കുക എന്ന ഭരണഘടനാപരമായ ഉത്തരവാദിത്തം നിറവേറ്റുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ നടപടിയെന്ന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ വ്യക്തമാക്കി. അർഹരായ എല്ലാ പൗരന്മാരെയും പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും, അല്ലാത്തവരെ ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഈ പ്രക്രിയയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം.