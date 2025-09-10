2025 അവസാനത്തോടെ രാജ്യവ്യാപകമായി വോട്ടർ പട്ടിക പുതുക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ

By Metro DeskSep 10, 2025, 21:36 IST
ഇലക്ക്ഷൻ

ന്യൂഡെൽഹി 2025 അവസാനത്തോടെ രാജ്യവ്യാപകമായി വോട്ടർ പട്ടികയുടെ 'പ്രത്യേക തീവ്ര പുനഃപരിശോധന' (Special Intensive Revision - SIR) നടത്താൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ഒരുങ്ങുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ. ബിഹാറിൽ അടുത്തിടെ നടന്ന പുനഃപരിശോധനയുടെ മാതൃകയിലായിരിക്കും ഈ നടപടി. വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നിന്ന് വ്യാജ വോട്ടർമാരെയും മരിച്ചവരെയും ഒന്നിലധികം സ്ഥലങ്ങളിൽ പേരുള്ളവരെയും ഒഴിവാക്കി പട്ടിക ശുദ്ധീകരിക്കുകയാണ് ഈ നീക്കത്തിലൂടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

​പുനഃപരിശോധനയുടെ ഭാഗമായി, ബിഹാർ ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലെയും വോട്ടർമാർക്ക് പ്രത്യേക ഫോമുകൾ വിതരണം ചെയ്യും. ഈ ഫോമുകൾ പൂരിപ്പിച്ച് ഒപ്പിട്ട് നൽകണം. ഈ മാസം അവസാനമോ അടുത്ത മാസം ആദ്യമോ രാജ്യവ്യാപകമായുള്ള പുനഃപരിശോധന സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ പുറത്തിറക്കുമെന്നാണ് സൂചന.

​പുനഃപരിശോധന ഒരു മാസത്തോളം നീണ്ടുനിൽക്കും. അതിനുശേഷം കരട് വോട്ടർ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും, തുടർന്ന് അവകാശവാദങ്ങളും ആക്ഷേപങ്ങളും സമർപ്പിക്കാൻ ഒരു മാസത്തെ സമയം നൽകുകയും ചെയ്യും. ഈ അപേക്ഷകൾ 25 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തീർപ്പാക്കി 2026 ജനുവരി ആദ്യവാരം അന്തിമ വോട്ടർ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനാണ് കമ്മീഷൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. 2026 ഏപ്രിൽ-മെയ് മാസങ്ങളിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കുന്ന കേരളം, തമിഴ്നാട്, പശ്ചിമ ബംഗാൾ, അസം, പുതുച്ചേരി തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇത് നിർണായകമാകും.

​വോട്ടർ പട്ടികയുടെ സമഗ്രത സംരക്ഷിക്കുക എന്ന ഭരണഘടനാപരമായ ഉത്തരവാദിത്തം നിറവേറ്റുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ നടപടിയെന്ന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ വ്യക്തമാക്കി. അർഹരായ എല്ലാ പൗരന്മാരെയും പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും, അല്ലാത്തവരെ ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഈ പ്രക്രിയയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം.

