കർണാടക ഉൾപ്പെടെ 5 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വോട്ടർപട്ടിക പുതുക്കൽ നാളെ മുതൽ; പാസ്പോർട്ട് രേഖയായി സ്വീകരിക്കുമോ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ
കർണാടക, ഡൽഹി, മഹാരാഷ്ട്ര, മേഘാലയ, ജാർഖണ്ഡ് എന്നീ അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വോട്ടർപട്ടികയുടെ പ്രത്യേക തീവ്ര പുതുക്കൽ (Special Intensive Revision - SIR) ജൂൺ 30 ചൊവ്വാഴ്ച മുതൽ ആരംഭിക്കുകയാണ്. പാസ്പോർട്ട് പൗരത്വത്തിനുള്ള തെളിവല്ലെന്ന വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ സമീപകാല വിശദീകരണത്തെത്തുടർന്ന്, വോട്ടർപട്ടിക പുതുക്കലിന് പാസ്പോർട്ട് സാധുവായ രേഖയാണോ എന്ന കാര്യത്തിൽ പരക്കെ സംശയങ്ങൾ ഉയർന്നിരുന്നു.
എന്നാൽ, വോട്ടർപട്ടിക പുതുക്കൽ പ്രക്രിയയ്ക്ക് പാസ്പോർട്ട് പൂർണ്ണമായും സാധുവായ രേഖയാണെന്ന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ വ്യക്തത വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ പ്രക്രിയയ്ക്കായി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള 12 ഔദ്യോഗിക രേഖകളുടെ പട്ടികയിൽ പാസ്പോർട്ടും ഉൾപ്പെടുന്നു. തിരിച്ചറിയൽ രേഖയായി പാസ്പോർട്ട് തുടർന്നും ഉപയോഗിക്കാമെന്നും ഇതിൽ മാറ്റങ്ങളൊന്നുമില്ലെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
ജൂൺ 30 മുതൽ ജൂലൈ 29 വരെ ബൂത്ത് ലെവൽ ഓഫീസർമാർ (BLOs) വീടുകൾ സന്ദർശിച്ച് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കും. കരട് വോട്ടർപട്ടിക ആഗസ്റ്റ് 5-നും അന്തിമ വോട്ടർപട്ടിക ഒക്ടോബർ 10-നും പ്രസിദ്ധീകരിക്കും.