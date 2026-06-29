കർണാടക ഉൾപ്പെടെ 5 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വോട്ടർപട്ടിക പുതുക്കൽ നാളെ മുതൽ; പാസ്പോർട്ട് രേഖയായി സ്വീകരിക്കുമോ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ

By  Metro Desk Jun 29, 2026, 17:37 IST
SIR

കർണാടക, ഡൽഹി, മഹാരാഷ്ട്ര, മേഘാലയ, ജാർഖണ്ഡ് എന്നീ അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വോട്ടർപട്ടികയുടെ പ്രത്യേക തീവ്ര പുതുക്കൽ (Special Intensive Revision - SIR) ജൂൺ 30 ചൊവ്വാഴ്ച മുതൽ ആരംഭിക്കുകയാണ്. പാസ്പോർട്ട് പൗരത്വത്തിനുള്ള തെളിവല്ലെന്ന വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ സമീപകാല വിശദീകരണത്തെത്തുടർന്ന്, വോട്ടർപട്ടിക പുതുക്കലിന് പാസ്പോർട്ട് സാധുവായ രേഖയാണോ എന്ന കാര്യത്തിൽ പരക്കെ സംശയങ്ങൾ ഉയർന്നിരുന്നു.

​എന്നാൽ, വോട്ടർപട്ടിക പുതുക്കൽ പ്രക്രിയയ്ക്ക് പാസ്പോർട്ട് പൂർണ്ണമായും സാധുവായ രേഖയാണെന്ന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ വ്യക്തത വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ പ്രക്രിയയ്ക്കായി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള 12 ഔദ്യോഗിക രേഖകളുടെ പട്ടികയിൽ പാസ്പോർട്ടും ഉൾപ്പെടുന്നു. തിരിച്ചറിയൽ രേഖയായി പാസ്പോർട്ട് തുടർന്നും ഉപയോഗിക്കാമെന്നും ഇതിൽ മാറ്റങ്ങളൊന്നുമില്ലെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

​ജൂൺ 30 മുതൽ ജൂലൈ 29 വരെ ബൂത്ത് ലെവൽ ഓഫീസർമാർ (BLOs) വീടുകൾ സന്ദർശിച്ച് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കും. കരട് വോട്ടർപട്ടിക ആഗസ്റ്റ് 5-നും അന്തിമ വോട്ടർപട്ടിക ഒക്ടോബർ 10-നും പ്രസിദ്ധീകരിക്കും.

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