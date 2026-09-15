പുലർച്ചെ 6 മണിക്ക് ഇമെയിൽ, ലോഗിൻ റദ്ദാക്കി; ഇന്ത്യയിലും കൂട്ടപ്പിരിച്ചുവിടലുമായി ഒറാക്കിൾ
പ്രമുഖ ആഗോള ഐടി കമ്പനിയായ ഒറാക്കിളിൽ (Oracle) വീണ്ടും കൂട്ടപ്പിരിച്ചുവിടൽ ആരംഭിച്ചു. അമേരിക്കയിൽ ആരംഭിച്ച ഈ പുതിയ വെട്ടിച്ചുരുക്കൽ തരംഗം ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ഓഫീസുകളിലേക്കും വ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
പെട്ടെന്നുള്ള അറിയിപ്പ്: ജീവനക്കാർക്ക് തിങ്കളാഴ്ച പുലർച്ചെ 6 മണിയോടെ ലഭിച്ച ഇമെയിൽ സന്ദേശത്തിലൂടെയാണ് "ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ അവസാന പ്രവൃത്തിദിനമാണ്" എന്ന് കമ്പനി വ്യക്തമാക്കിയത്. ഇമെയിൽ ലഭിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ പലരുടെയും സിസ്റ്റം ലോഗിൻ സൗകര്യങ്ങളും അക്കൗണ്ടുകളും റദ്ദാക്കപ്പെട്ടു.
ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിച്ചത്: ഇന്ത്യയിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് (Product Engineering) വിഭാഗത്തിലുള്ള ജീവനക്കാരെയാണ് ഈ പിരിച്ചുവിടൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത്.
പിരിച്ചുവിടലിന് പിന്നിൽ: കൃത്രിമബുദ്ധി (AI), ക്ലൗഡ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ എന്നീ മേഖലകളിൽ കൂടുതൽ നിക്ഷേപം നടത്തുന്നതിനായാണ് ഒറാക്കിൾ പരമ്പരാഗത മേഖലകളിലെ ചെലവ് ചുരുക്കുന്നത്.
സെവറൻസ് പാക്കേജ്: ജോലി നഷ്ടപ്പെടുന്ന ജീവനക്കാർക്ക് 4 ആഴ്ചത്തെ അടിസ്ഥാന ശമ്പളവും, കമ്പനിയിൽ സേവനമനുഷ്ഠിച്ച ഓരോ വർഷത്തിനും ഒരു ആഴ്ചത്തെ വേതനവും അടങ്ങുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകുമെന്ന് കമ്പനി അറിയിച്ചു.
മെറ്റയ്ക്കും ആമസോണിനും പിന്നാലെ ഐടി രംഗത്ത് പ്രമുഖരായ ഒറാക്കിളിലും തുടർച്ചയായി നടക്കുന്ന ഈ വെട്ടിച്ചുരുക്കലുകൾ ടെക് മേഖലയിൽ വലിയ ആശങ്കയ്ക്ക് വഴിവെച്ചിട്ടുണ്ട്.