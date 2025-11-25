സായുധ പോരാട്ടം അവസാനിപ്പിക്കാം, ഫെബ്രുവരി വരെ സമയം നൽകൂ: കീഴടങ്ങാൻ സമയം തേടി മാവോയിസ്റ്റുകൾ
സായുധ പോരാട്ടം അവസാനിപ്പിക്കാനൊരുങ്ങി മാവോയിസ്റ്റുകൾ. മൂന്ന് സംസ്ഥാനത്തെ മാവോയിസ്റ്റുകളാണ് സായുധ പോരാട്ടം അവസാനിപ്പിക്കാൻ 2026 ഫെബ്രുവരി 15 വരെ സമയം തേടിയത്. കേന്ദ്ര സർക്കാരിനും മഹാരാഷ്ട്ര, ഛത്തിസ്ഗഡ്, മധ്യപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രിമാർക്കും ഇവർ കത്ത് നൽകി
സ്പെഷ്യൽ സോണൽ കമ്മിറ്റി വക്താവ് അനന്ത് ആണ് കത്ത് നൽകിയത്. നക്സലിസം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായുടെ നിർദേശത്തിന് പിന്നാലെയാണ് മാവോയിസ്റ്റുകൾ സമയം തേടിയത്. 3 സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ മാവോയിസ്റ്റ് അംഗങ്ങളാണ് കീഴടങ്ങാൻ ഫെബ്രുവരി 15 വരെ സമയം തേടിയത്
നിലവിലെ മാവോയിസ്റ്റ് വേട്ട അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നാണ് മൂന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിമാർക്ക് നൽകിയ കത്തിൽ ഇവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. സ്പെഷ്യൽ സോണൽ കമ്മിറ്റി വക്താവ് അനന്ത് ആണ് കത്തിൽ ഒപ്പുവെച്ചിരിക്കുന്നത്. പാർട്ടി പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ സായുധ പ്രവർത്തനം താത്കാലികമായി അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തിന് അംഗീകാരം നൽകിയതെന്ന് കത്തിൽ പറയുന്നു
രാജ്യത്തെയും ലോകത്തെയും സാഹചര്യങ്ങൾ മാറുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് തീരുമാനം. പാർട്ടിയെ രക്ഷിക്കാനുള്ള മികച്ച മാർഗമായി ആയുധം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനെ കാണുന്നുവെന്നും കത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്.