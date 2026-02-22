കുട്ടികളിലെ ഫോൺ അമിത ഉപയോഗം: കർണാടകയിൽ 16 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ളവർക്ക് മൊബൈൽ നിരോധനം പരിഗണനയിൽ
ബെംഗളൂരു: കുട്ടികൾക്കിടയിൽ വർധിച്ചു വരുന്ന മൊബൈൽ ഫോൺ അമിത ഉപയോഗവും (Mobile Addiction) അത് മൂലമുണ്ടാകുന്ന മാനസിക-ശാരീരിക ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും കണക്കിലെടുത്ത് കടുത്ത നടപടിക്കൊരുങ്ങി കർണാടക സർക്കാർ. 16 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പൂർണ്ണമായും നിരോധിക്കുന്ന കാര്യം സർക്കാരിന്റെ സജീവ പരിഗണനയിലാണ്.
പ്രധാന വാർത്താ തലക്കെട്ടുകൾ (Headlines):
- കുട്ടികളുടെ ഫോൺ ഉപയോഗത്തിന് കടിഞ്ഞാൺ; കർണാടകയിൽ നിരോധനം വരുന്നു.
- മൊബൈൽ അഡിക്ഷൻ ഭീതിയിൽ കർണാടക സർക്കാർ; 16 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ളവർക്ക് വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയേക്കും.
- കുട്ടികളുടെ ഭാവി സുരക്ഷിതമാക്കാൻ കടുത്ത നീക്കം; കർണാടകയിൽ സ്മാർട്ട്ഫോൺ നിയന്ത്രണം ചർച്ചയാകുന്നു.
വാർത്തയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ:
- കാരണം: ഓൺലൈൻ ഗെയിമുകൾക്കും സോഷ്യൽ മീഡിയയ്ക്കും കുട്ടികൾ അടിമപ്പെടുന്നതും ഇത് പഠനത്തെയും സ്വഭാവത്തെയും ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്നതും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സൈബർ സുരക്ഷാ വിദഗ്ധരും ഡോക്ടർമാരും നൽകിയ മുന്നറിയിപ്പാണ് ഇത്തരമൊരു ആലോചനയ്ക്ക് പിന്നിൽ.
- സർക്കാർ നീക്കം: നിലവിൽ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പും ആരോഗ്യ വകുപ്പും ഇക്കാര്യത്തിൽ വിശദമായ ചർച്ചകൾ നടത്തിവരികയാണ്. സ്കൂൾ പരിസരങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല, വീടുകളിലും നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവരുന്നതിനെക്കുറിച്ച് വിദഗ്ധ സമിതിയുടെ അഭിപ്രായം തേടിയിട്ടുണ്ട്.
- മാതൃക: അടുത്തിടെ യുണൈറ്റഡ് കിംഗ്ഡം (UK), ഓസ്ട്രേലിയ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങൾ സമാനമായ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നതിനെക്കുറിച്ച് പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നു. ഇത് മാതൃകയാക്കിയാണ് കർണാടകയും നീങ്ങുന്നത്.
വെല്ലുവിളികൾ:
ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകൾക്കും ഡിജിറ്റൽ പഠനത്തിനും കുട്ടികൾ ഫോണിനെ ആശ്രയിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഈ നിരോധനം എങ്ങനെ പ്രായോഗികമാക്കും എന്നതിൽ ചർച്ചകൾ തുടരുകയാണ്. രക്ഷിതാക്കളുടെയും അധ്യാപകരുടെയും സംഘടനകളുമായി സർക്കാർ ഉടൻ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും.
നിയമലംഘനവും ശിക്ഷാനടപടികളും
നിയമം നിലവിൽ വരികയാണെങ്കിൽ അത് നടപ്പിലാക്കാൻ കർശനമായ നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് പരിഗണിക്കുന്നത്:
- രക്ഷിതാക്കൾക്ക് പിഴ: കുട്ടികൾ പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കണ്ടാൽ രക്ഷിതാക്കളിൽ നിന്ന് പിഴ ഈടാക്കാൻ നിർദ്ദേശമുണ്ട്. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഉപദേശവും പിന്നീട് ആവർത്തിച്ചാൽ ₹500 മുതൽ ₹2,000 വരെ പിഴയുമാണ് ആലോചനയിലുള്ളത്.
- കടകൾക്ക് നിയന്ത്രണം: 16 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് സിം കാർഡുകളോ മൊബൈൽ ഫോണുകളോ വിൽക്കുന്ന കട ഉടമകൾക്കെതിരെ ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചേക്കും.
- സ്കൂൾ അധികൃതർ: സ്കൂളുകളിൽ ഫോൺ കൊണ്ടുവരുന്നത് തടയാൻ പരാജയപ്പെടുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഗ്രേഡിംഗിനെ ഇത് ബാധിക്കും.
ഡിജിറ്റൽ ഡിറ്റോക്സ് (Digital Detox) പദ്ധതികൾ
വെറും നിരോധനം കൊണ്ട് മാത്രം പ്രശ്നം മാറില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ സർക്കാർ, കുട്ടികളെ ഫോണിൽ നിന്ന് അകറ്റാൻ ചില ബദൽ മാർഗ്ഗങ്ങളും മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നു:
- 'നോ ഗാഡ്ജെറ്റ് ഹൗർ' (No Gadget Hour): ആഴ്ചയിൽ ഒരു നിശ്ചിത സമയം (ഉദാഹരണത്തിന് ഞായറാഴ്ച വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ) വീടുകളിൽ മൊബൈൽ, ടിവി എന്നിവ ഓഫ് ചെയ്ത് കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് സമയം ചിലവഴിക്കുന്ന പദ്ധതിയാണിത്.
- സ്പോർട്സ് & റീഡിംഗ്: കുട്ടികളെ സ്പോർട്സിലേക്കും വായനയിലേക്കും തിരിച്ചുവിടാൻ സ്കൂൾ സമയം കഴിഞ്ഞും ലൈബ്രറികളും കളിസ്ഥലങ്ങളും സജീവമാക്കും.
- സൈക്കോളജിക്കൽ കൗൺസിലിംഗ്: കടുത്ത മൊബൈൽ അഡിക്ഷൻ ഉള്ള കുട്ടികൾക്കായി എല്ലാ ജില്ലാ ആശുപത്രികളിലും പ്രത്യേക 'ഡിജിറ്റൽ അഡിക്ഷൻ കൗൺസിലിംഗ് സെന്ററുകൾ' തുടങ്ങാൻ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് പദ്ധതിയിടുന്നു.
- ഡിജിറ്റൽ ഫാസ്റ്റിംഗ്: മാസം തോറും ഒരു ദിവസം പൂർണ്ണമായും ഡിജിറ്റൽ ഉപകരണങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കാൻ കുട്ടികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും.
വിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായം:
പല വിദഗ്ധരും ഈ നീക്കത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും, നിരോധനത്തേക്കാൾ ഉപരിയായി സ്മാർട്ട്ഫോണുകളുടെ സുരക്ഷിതമായ ഉപയോഗത്തെക്കുറിച്ച് കുട്ടികളെ ബോധവൽക്കരിക്കുകയാണ് വേണ്ടതെന്ന് ഒരു വിഭാഗം അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.