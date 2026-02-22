കുട്ടികളിലെ ഫോൺ അമിത ഉപയോഗം: കർണാടകയിൽ 16 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ളവർക്ക് മൊബൈൽ നിരോധനം പരിഗണനയിൽ

ബെംഗളൂരു: കുട്ടികൾക്കിടയിൽ വർധിച്ചു വരുന്ന മൊബൈൽ ഫോൺ അമിത ഉപയോഗവും (Mobile Addiction) അത് മൂലമുണ്ടാകുന്ന മാനസിക-ശാരീരിക ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും കണക്കിലെടുത്ത് കടുത്ത നടപടിക്കൊരുങ്ങി കർണാടക സർക്കാർ. 16 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പൂർണ്ണമായും നിരോധിക്കുന്ന കാര്യം സർക്കാരിന്റെ സജീവ പരിഗണനയിലാണ്.

വാർത്തയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ:

  • കാരണം: ഓൺലൈൻ ഗെയിമുകൾക്കും സോഷ്യൽ മീഡിയയ്ക്കും കുട്ടികൾ അടിമപ്പെടുന്നതും ഇത് പഠനത്തെയും സ്വഭാവത്തെയും ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്നതും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സൈബർ സുരക്ഷാ വിദഗ്ധരും ഡോക്ടർമാരും നൽകിയ മുന്നറിയിപ്പാണ് ഇത്തരമൊരു ആലോചനയ്ക്ക് പിന്നിൽ.
  • സർക്കാർ നീക്കം: നിലവിൽ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പും ആരോഗ്യ വകുപ്പും ഇക്കാര്യത്തിൽ വിശദമായ ചർച്ചകൾ നടത്തിവരികയാണ്. സ്‌കൂൾ പരിസരങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല, വീടുകളിലും നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവരുന്നതിനെക്കുറിച്ച് വിദഗ്ധ സമിതിയുടെ അഭിപ്രായം തേടിയിട്ടുണ്ട്.
  • മാതൃക: അടുത്തിടെ യുണൈറ്റഡ് കിംഗ്ഡം (UK), ഓസ്‌ട്രേലിയ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങൾ സമാനമായ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നതിനെക്കുറിച്ച് പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നു. ഇത് മാതൃകയാക്കിയാണ് കർണാടകയും നീങ്ങുന്നത്.

വെല്ലുവിളികൾ:

​ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകൾക്കും ഡിജിറ്റൽ പഠനത്തിനും കുട്ടികൾ ഫോണിനെ ആശ്രയിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഈ നിരോധനം എങ്ങനെ പ്രായോഗികമാക്കും എന്നതിൽ ചർച്ചകൾ തുടരുകയാണ്. രക്ഷിതാക്കളുടെയും അധ്യാപകരുടെയും സംഘടനകളുമായി സർക്കാർ ഉടൻ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും.

നിയമലംഘനവും ശിക്ഷാനടപടികളും

​നിയമം നിലവിൽ വരികയാണെങ്കിൽ അത് നടപ്പിലാക്കാൻ കർശനമായ നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് പരിഗണിക്കുന്നത്:

  • രക്ഷിതാക്കൾക്ക് പിഴ: കുട്ടികൾ പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കണ്ടാൽ രക്ഷിതാക്കളിൽ നിന്ന് പിഴ ഈടാക്കാൻ നിർദ്ദേശമുണ്ട്. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഉപദേശവും പിന്നീട് ആവർത്തിച്ചാൽ ₹500 മുതൽ ₹2,000 വരെ പിഴയുമാണ് ആലോചനയിലുള്ളത്.
  • കടകൾക്ക് നിയന്ത്രണം: 16 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് സിം കാർഡുകളോ മൊബൈൽ ഫോണുകളോ വിൽക്കുന്ന കട ഉടമകൾക്കെതിരെ ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചേക്കും.
  • സ്കൂൾ അധികൃതർ: സ്കൂളുകളിൽ ഫോൺ കൊണ്ടുവരുന്നത് തടയാൻ പരാജയപ്പെടുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഗ്രേഡിംഗിനെ ഇത് ബാധിക്കും.

ഡിജിറ്റൽ ഡിറ്റോക്സ് (Digital Detox) പദ്ധതികൾ

​വെറും നിരോധനം കൊണ്ട് മാത്രം പ്രശ്നം മാറില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ സർക്കാർ, കുട്ടികളെ ഫോണിൽ നിന്ന് അകറ്റാൻ ചില ബദൽ മാർഗ്ഗങ്ങളും മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നു:

  • 'നോ ഗാഡ്‌ജെറ്റ് ഹൗർ' (No Gadget Hour): ആഴ്ചയിൽ ഒരു നിശ്ചിത സമയം (ഉദാഹരണത്തിന് ഞായറാഴ്ച വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ) വീടുകളിൽ മൊബൈൽ, ടിവി എന്നിവ ഓഫ് ചെയ്ത് കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് സമയം ചിലവഴിക്കുന്ന പദ്ധതിയാണിത്.
  • സ്പോർട്സ് & റീഡിംഗ്: കുട്ടികളെ സ്പോർട്സിലേക്കും വായനയിലേക്കും തിരിച്ചുവിടാൻ സ്കൂൾ സമയം കഴിഞ്ഞും ലൈബ്രറികളും കളിസ്ഥലങ്ങളും സജീവമാക്കും.
  • സൈക്കോളജിക്കൽ കൗൺസിലിംഗ്: കടുത്ത മൊബൈൽ അഡിക്ഷൻ ഉള്ള കുട്ടികൾക്കായി എല്ലാ ജില്ലാ ആശുപത്രികളിലും പ്രത്യേക 'ഡിജിറ്റൽ അഡിക്ഷൻ കൗൺസിലിംഗ് സെന്ററുകൾ' തുടങ്ങാൻ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് പദ്ധതിയിടുന്നു.
  • ഡിജിറ്റൽ ഫാസ്റ്റിംഗ്: മാസം തോറും ഒരു ദിവസം പൂർണ്ണമായും ഡിജിറ്റൽ ഉപകരണങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കാൻ കുട്ടികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും.

വിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായം:

​പല വിദഗ്ധരും ഈ നീക്കത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും, നിരോധനത്തേക്കാൾ ഉപരിയായി സ്മാർട്ട്ഫോണുകളുടെ സുരക്ഷിതമായ ഉപയോഗത്തെക്കുറിച്ച് കുട്ടികളെ ബോധവൽക്കരിക്കുകയാണ് വേണ്ടതെന്ന് ഒരു വിഭാഗം അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

