പ്രവാസികളെ പുറന്തള്ളുന്ന സെന്‍സസ്: കേന്ദ്ര നീക്കത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുന്നു

By  Metro Desk Jul 17, 2026, 11:45 IST
സെൻസസ്

ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്ത് നടക്കാനിരിക്കുന്ന പുതിയ സെൻസസ് പ്രക്രിയയിൽ നിന്ന് പ്രവാസികളെ ഒഴിവാക്കാനുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാർ നീക്കത്തിനെതിരെ വ്യാപക പ്രതിഷേധം. വിദേശങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരെ, പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളി പ്രവാസികളെ, ഈ പ്രക്രിയയിൽ നിന്ന് പുറന്തള്ളുന്നത് അവരുടെ പൗരത്വ-വോട്ടവകാശങ്ങളെയും ക്ഷേമപദ്ധതികളെയും ദോഷകരമായി ബാധിക്കുമെന്ന ആശങ്ക ശക്തമായിരിക്കുകയാണ്.

​വർഷങ്ങളായി രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെ താങ്ങിനിർത്തുന്നതിൽ നിർണായക പങ്കുവഹിക്കുന്ന പ്രവാസി സമൂഹത്തെ സെൻസസിൽ ഉൾപ്പെടുത്താതിരിക്കുന്നത് അവരോടുള്ള അവഗണനയാണെന്ന് വിവിധ പ്രവാസി സംഘടനകളും രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. കൃത്യമായ പ്രവാസി വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാത്തത് ഭാവിയിൽ പ്രവാസികൾക്കായുള്ള പുനരധിവാസ പദ്ധതികളെയും ആനുകൂല്യങ്ങളെയും ഇല്ലാതാക്കാൻ കാരണമാകുമെന്നും ആക്ഷേപമുണ്ട്.

​കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഈ വിവേചനപരമായ നീക്കത്തിനെതിരെ ശക്തമായ നിയമപോരാട്ടങ്ങൾക്കും ജനകീയ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കും ഒരുങ്ങുകയാണ് പ്രവാസി കൂട്ടായ്മകൾ. എല്ലാ പ്രവാസികളെയും സെൻസസിന്റെ ഭാഗമാക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ അടിയന്തരമായി ഇടപെടണമെന്നാണ് ഉയരുന്ന പ്രധാന ആവശ്യം.

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