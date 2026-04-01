ചണ്ഡിഗഡിൽ ബിജെപി ഓഫീസിന് മുന്നിൽ സ്ഫോടനം; സ്കൂട്ടർ പൊട്ടിത്തെറിച്ചതെന്ന് സംശയം, നഗരത്തിൽ അതീവ ജാഗ്രത

By  Metro Desk Apr 1, 2026, 19:32 IST
ചണ്ഡിഗഡ്: ചണ്ഡിഗഡ് സെക്ടർ 37-ലെ പഞ്ചാബ് ബിജെപി സംസ്ഥാന കാര്യാലയത്തിന് മുന്നിൽ ശക്തമായ സ്ഫോടനം. ബുധനാഴ്ച വൈകുന്നേരത്തോടെയാണ് നാടിനെ നടുക്കിയ സംഭവം നടന്നത്. ഓഫീസിന് പുറത്ത് പാർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന സ്കൂട്ടറാണ് പൊട്ടിത്തെറിച്ചതെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. സംഭവത്തിൽ ആർക്കും പരിക്കേറ്റതായി റിപ്പോർട്ടുകളില്ല.

സംഭവത്തെക്കുറിച്ച്:

വൈകുന്നേരം ഏകദേശം അഞ്ചരയോടെയാണ് വലിയ ശബ്ദത്തോടെ സ്ഫോടനമുണ്ടായത്. ബിജെപി ഓഫീസിന്റെ പാർക്കിംഗ് ഏരിയയിൽ നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന ഒരു സ്കൂട്ടർ പൂർണ്ണമായും തകരുകയും സമീപത്തുണ്ടായിരുന്ന മറ്റ് വാഹനങ്ങൾക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തു. സ്ഫോടനത്തിന്റെ ആഘാതത്തിൽ സമീപത്തെ കെട്ടിടങ്ങളുടെ ജനൽ ചില്ലുകൾ തകർന്നു.

അന്വേഷണം ഊർജിതം:

സംഭവമറിഞ്ഞ ഉടൻ തന്നെ ചണ്ഡിഗഡ് എസ്എസ്പി ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുതിർന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ബോംബ് സ്ക്വാഡും ഫോറൻസിക് വിദഗ്ധരും സ്ഥലത്തെത്തി. പ്രദേശം പോലീസ് പൂർണ്ണമായും വളഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്.

  • ഫോറൻസിക് പരിശോധന: സ്ഫോടനത്തിന് ഉപയോഗിച്ച വസ്തുക്കൾ കണ്ടെത്താൻ ഫോറൻസിക് സംഘം സാമ്പിളുകൾ ശേഖരിച്ചു.
  • സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ: സ്കൂട്ടർ അവിടെ എത്തിച്ചവരെ കണ്ടെത്താൻ പരിസരത്തെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പോലീസ് പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്.
  • സുരക്ഷ: സംഭവത്തെത്തുടർന്ന് ചണ്ഡിഗഡ് നഗരത്തിലും പഞ്ചാബ് അതിർത്തികളിലും സുരക്ഷ ശക്തമാക്കി.

അതീവ ജാഗ്രത:

സ്ഫോടനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നഗരത്തിൽ അതീവ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു ആസൂത്രിതമായ നീക്കമാണോ അതോ സ്കൂട്ടറിലെ സാങ്കേതിക തകരാർ മൂലമാണോ സ്ഫോടനം നടന്നതെന്ന് പോലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, സ്ഫോടനത്തിന്റെ തീവ്രത കണക്കിലെടുത്ത് അട്ടിമറി സാധ്യത തള്ളിക്കളയാനാവില്ലെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

​സംഭവസമയത്ത് ബിജെപി ഓഫീസിനുള്ളിൽ പ്രമുഖ നേതാക്കൾ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നാണ് വിവരം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി പോലീസ് അന്വേഷണം തുടരുകയാണ്.

