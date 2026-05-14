പഞ്ചസാര കയറ്റുമതി നിരോധിച്ചു; വിലക്കയറ്റം തടയാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നിർണായക നീക്കം
രാജ്യത്തെ പഞ്ചസാര വിലവർദ്ധനവ് തടയുന്നതിനായി കയറ്റുമതിക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാർ അടിയന്തര നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തി. 2026 സെപ്റ്റംബർ 30 വരെയോ പുതിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് വരെയോ പഞ്ചസാര കയറ്റുമതി സർക്കാർ താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവച്ചതായി അറിയിച്ചു. ഭക്ഷ്യവിലക്കയറ്റം ഇന്ത്യൻ കുടുംബങ്ങൾക്ക് രാഷ്ട്രീയമായും സാമ്പത്തികമായും നിർണ്ണായകമായ സാഹചര്യത്തിൽ ആഭ്യന്തര വിപണിയിൽ വില നിയന്ത്രിക്കാനാണ് ഈ നടപടി.
അസംസ്കൃത പഞ്ചസാരയ്ക്കും ശുദ്ധീകരിച്ച പഞ്ചസാരയ്ക്കും നിയന്ത്രണം ബാധകമാണ്. എന്നിരുന്നാലും, ഗതാഗതത്തിലുള്ള ചില കയറ്റുമതികൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സർക്കാർ അനുവാദം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനത്തിന് മുമ്പ് ലോഡിംഗ് ആരംഭിച്ചതോ ഇന്ത്യൻ തുറമുഖങ്ങളിൽ നങ്കൂരമിട്ട കപ്പലുകളിലുള്ളവയോ കസ്റ്റംസിന് കൈമാറിയ സ്റ്റോക്കുകളോ ആണെങ്കിൽ അത്തരം കയറ്റുമതികൾ അനുവദിക്കും. സർക്കാരിന്റെ നയത്തിൽ വന്ന വലിയൊരു മാറ്റമാണിത്.
സർക്കാർ നയത്തിലെ വൻ മാറ്റം
ആഭ്യന്തര ഉൽപാദനം ഉപഭോഗത്തേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കുമെന്ന കണക്കുകൂട്ടലിൽ ഈ വർഷം ആദ്യം 1.59 ദശലക്ഷം ടൺ പഞ്ചസാര കയറ്റുമതി ചെയ്യാൻ മില്ലുകൾക്ക് സർക്കാർ അനുമതി നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ പുതിയ സാഹചര്യത്തിൽ ഉൽപാദന കണക്കുകൾ മാറിയിരിക്കുകയാണ്. പ്രധാന കരിമ്പ് ഉൽപാദന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വിളവ് കുറഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന്, തുടർച്ചയായ രണ്ടാം സീസണിലും ഇന്ത്യയിലെ പഞ്ചസാര ഉൽപാദനം ആഭ്യന്തര ഉപഭോഗത്തേക്കാൾ കുറയാനാണ് സാധ്യതയെന്ന് വ്യവസായ വിദഗ്ധരുടെ പ്രവചനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവും പ്രധാന ഘടകം
കാലാവസ്ഥയെ കുറിച്ചുള്ള അനിശ്ചിതത്വവും ഈ പ്രതിസന്ധിയിൽ ഒരു പ്രധാന ഘടകമായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. പടിഞ്ഞാറൻ, തെക്കൻ ഇന്ത്യയിലെ കരിമ്പ് കൃഷിക്ക് നിർണ്ണായകമായ തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ കാലവർഷത്തെ 'എൽ നിനോ' പ്രതിഭാസം ബാധിച്ചേക്കാമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷകർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ദുർബലമായ കാലവർഷം അടുത്ത വിളവെടുപ്പിനെ കൂടി ബാധിക്കുമെന്ന ആശങ്കയിലാണ് കർഷകർ. ദുർബലമായതോ അസമമായതോ ആയ മൺസൂൺ അടുത്ത വിളവെടുപ്പ് കൂടുതൽ കുറയ്ക്കും, ഇത് വിതരണ ആശങ്കകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കും.
ഇതുവരെ, വ്യാപാരികൾ അംഗീകൃത കയറ്റുമതി ക്വാട്ടയുടെ ഗണ്യമായ ഒരു ഭാഗം ഇതിനകം തന്നെ കരാർ ഉറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം 800,000 ടൺ വിദേശ വാങ്ങലുകൾക്കായി കരാർ ഒപ്പിടുകയും 6,00,000 ടണ്ണിലധികം ഇതിനകം ഇന്ത്യൻ തുറമുഖങ്ങളിൽ നിന്ന് അയക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ അടിയന്തര നിരോധനം ബാക്കിയുള്ള കരാറുകളുടെ കാര്യത്തിൽ വ്യാപാരികളെ ആശങ്കയിലാക്കുന്നു.
ആഗോള ആഘാതം
ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ പഞ്ചസാര ഉൽപാദകരും ബ്രസീൽ കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും വലിയ കയറ്റുമതിക്കാരുമാണ് ഇന്ത്യ എന്നതിനാൽ ഈ തീരുമാനം ആഗോളതലത്തിൽ വലിയ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ കയറ്റുമതിക്ക് നിയന്ത്രണം വന്നതോടെ ഏഷ്യയിലെയും ആഫ്രിക്കയിലെയും രാജ്യങ്ങൾ വിതരണത്തിനായി ബ്രസീലിനെയും തായ്ലൻഡിനെയും കൂടുതലായി ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരും. ഇന്ത്യയുടെ പ്രഖ്യാപനത്തിന് പിന്നാലെ അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ പഞ്ചസാര വില ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്.
പശ്ചിമേഷ്യയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഘർഷം മൂലമുണ്ടായ വിശാലമായ ആഗോള തടസ്സങ്ങൾ കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ ഈ സമയം പ്രത്യേകിച്ചും പ്രധാനമാണ്. യുദ്ധം ഇതിനകം തന്നെ ഊർജ്ജ ചെലവുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കും ഷിപ്പിംഗ് റൂട്ടുകൾ ബുദ്ധിമുട്ടിലാക്കുകയും ചെയ്തതോടെ പ്രധാന സമുദ്ര ഇടനാഴികളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ചരക്കുകളുടെ ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിലെ അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഉപഭോക്താക്കളെ വിലക്കയറ്റത്തിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കാനുള്ള മുൻകരുതൽ നടപടി കൂടിയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഈ നീക്കം.