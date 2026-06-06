വ്യാജ ഐഡികളും കാണാതാകുന്ന വോട്ടർമാരും: കർണാടകയിലെ വോട്ടർപട്ടിക പുതുക്കൽ നടപടികൾക്കെതിരെ വ്യാപക പ്രതിഷേധം
ബെംഗളൂരു: കർണാടകയിൽ വോട്ടർപട്ടികയിലെ ക്രമക്കേടുകൾ ഒഴിവാക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് നടപ്പിലാക്കുന്ന പ്രത്യേക തീവ്ര വോട്ടർപട്ടിക പുതുക്കൽ (SIR) നടപടികൾ വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രതിസന്ധിയിലേക്കും ജനങ്ങളുടെയും സാമൂഹിക പ്രവർത്തകരുടെയും കടുത്ത വിമർശനങ്ങളിലേക്കും നീങ്ങുന്നു. ജൂൺ 26-ഓടെ സംസ്ഥാനത്ത് വോട്ടർപട്ടിക പുതുക്കൽ പ്രക്രിയ ആരംഭിക്കാനിരിക്കെയാണ് ഇതിന്റെ വിശ്വാസ്യതയെക്കുറിച്ച് കടുത്ത ആശങ്കകൾ ഉയരുന്നത്.
2025-ലെ വോട്ടർമാരുടെ വിവരങ്ങൾ 2002-ലെ വോട്ടർപട്ടികയുമായി ഒത്തുനോക്കി കുടുംബപരമ്പര അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള മാപ്പിങ് (Progeny Mapping) പൂർത്തിയാക്കിയതായി സർക്കാർ അവകാശപ്പെടുമ്പോഴും, യഥാർത്ഥത്തിൽ എത്ര വോട്ടർമാർ ഇതിൽ നിന്നും പുറത്തായി എന്നതിനെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല. ബെംഗളൂരു പോലുള്ള വൻനഗരങ്ങളിൽ ഒരേ വ്യക്തിക്ക് ഒന്നിലധികം വോട്ടർ ഐഡികൾ ഉള്ളതും, മരിച്ചുപോയവരും താമസം മാറിയവരും പട്ടികയിൽ തുടരുന്നതും വോട്ടർപട്ടികയെ സങ്കീർണ്ണമാക്കുന്നു.
പ്രധാന വെല്ലുവിളികൾ:
- ജനങ്ങളുടെ അവിശ്വാസം: മുൻകാലങ്ങളിൽ പശ്ചിമ ബംഗാൾ, ബിഹാർ തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഈ പ്രക്രിയയിലുണ്ടായ പാളിച്ചകളും, മുൻപ് ബെംഗളൂരുവിൽ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ സർവേക്കാരുടെ വേഷത്തിൽ വിവരങ്ങൾ ചോർത്തിയ 'ചിലുമെ' വിവാദവും കാരണം ജനങ്ങൾക്ക് ഔദ്യോഗിക ഉദ്യോഗസ്ഥരെപ്പോലും വിശ്വാസമില്ലാതായിരിക്കുകയാണ്. ആവശ്യമായ രേഖകൾ കൈമാറാൻ പലരും തയ്യാറാകുന്നില്ല.
- തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ സുതാര്യതക്കുറവ്: തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ വോട്ടർപട്ടികയുടെ കൃത്യമായ ഡാറ്റ പുറത്തുവിടാത്തതാണ് അവിശ്വാസത്തിന് കാരണമെന്ന് നഗര വികസന വിദഗ്ധനായ അശ്വിൻ മഹേഷ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. കമ്മീഷൻ വിചാരിച്ചാൽ ഇരട്ട വോട്ടുകൾ എളുപ്പത്തിൽ ഒഴിവാക്കാമെങ്കിലും അതിനുള്ള ഇച്ഛാശക്തി കാട്ടുന്നില്ലെന്ന് സാമൂഹിക പ്രവർത്തകനായ പി.ജി. ഭട്ട് കുറ്റപ്പെടുത്തി.
- ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അമിത ജോലിഭാരം: അങ്കണവാടി ജീവനക്കാർ, ആശാ വർക്കർമാർ, അധ്യാപകർ എന്നിവരാണ് ബൂത്ത് ലെവൽ ഓഫീസർമാരായി (BLOs) പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇവർക്ക് സ്വന്തം ജോലിക്ക് പുറമെയാണ് തുച്ഛമായ വേതനത്തിൽ ഈ അമിത ജോലിഭാരം കൂടി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. വോട്ടർമാരെ കണ്ടെത്താൻ ഇവർക്ക് പൂട്ടിക്കിടക്കുന്ന വീടുകളിൽ ഒന്നിലധികം തവണ കയറിയിറങ്ങേണ്ടി വരുന്നു.
- പ്രവാസികളും കുടിയേറ്റക്കാരും നേരിടുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട്: തൊഴിൽ തേടി മുംബൈ, പുണെ, ബെംഗളൂരു തുടങ്ങിയ നഗരങ്ങളിലേക്ക് കുടിയേറിയ വടക്കൻ കർണാടക മേഖലയിലുള്ളവർക്ക് 2002-ലെ വോട്ടർപട്ടികയിലെ വിവരങ്ങൾ ഹാജരാക്കുക എന്നത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്.
മൈസൂരു, മംഗളൂരു തുടങ്ങിയ ജില്ലകളിൽ വോട്ടർ മാപ്പിങ് വലിയ ശതമാനവും പൂർത്തിയായതായി ജില്ലാ ഭരണകൂടങ്ങൾ അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ട്. തർക്കങ്ങളും പരാതികളും പരിഹരിച്ച ശേഷം ഒക്ടോബർ 7-ഓടെ അന്തിമ വോട്ടർപട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനാണ് ഔദ്യോഗിക തീരുമാനം. എന്നാൽ അടിത്തട്ടിലെ കൃത്യമായ പരിശോധനകളുടെ അഭാവം യഥാർത്ഥ വോട്ടർമാരുടെ അവകാശങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുമോ എന്ന ഭയത്തിലാണ് ജനങ്ങൾ.