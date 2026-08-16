വ്യാജ അവകാശവാദങ്ങൾ; എഫ്എസ്എസ്എഐയുടെ നോട്ടീസിന് പിന്നാലെ തെറ്റായ ലേബലുകൾ പിൻവലിച്ച് 6 പ്രമുഖ ഭക്ഷ്യകമ്പനികൾ

By  Metro Desk Aug 16, 2026, 18:12 IST
ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ

ന്യൂഡൽഹി: ഉപഭോക്താക്കളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ അവകാശവാദങ്ങളും ലേബലുകളും നൽകിയ 6 പ്രമുഖ ഭക്ഷ്യകമ്പനികൾ തെറ്റ തിരുത്താൻ തയ്യാറായതായി ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ (FSSAI) അറിയിച്ചു. എഫ്എസ്എസ്എഐയുടെ നോട്ടീസിനെ തുടർന്ന് കമ്പനികൾ തെറ്റായ ലേബലുകളും ട്രേഡ്മാർക്കുകളും പിൻവലിക്കുകയും ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ പാക്കേജിംഗിൽ മാറ്റം വരുത്തുകയും ചെയ്തു.

​കമ്പോളത്തിൽ എത്തുന്ന ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പാക്കുന്നതിൻ്റെയും ലേബലിംഗ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിൻ്റെയും ഭാഗമായാണ് കേന്ദ്ര ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ അതോറിറ്റി കർശന നടപടിയെടുത്തത്.

പ്രധാന നടപടികൾ താഴെ പറയുന്നവയാണ്:

ലിവ്യോർ വെഞ്ചേഴ്സ് (Livyor Ventures): തങ്ങളുടെ റോസ്റ്റഡ് എഡമാമെ ബീൻസിൽ (Edamame Beans) നൽകിയിരുന്ന "വീഗൻ", "ഹെൽത്തി" എന്നീ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന അവകാശവാദങ്ങൾ പിൻവലിക്കുകയും നിലവിലുള്ള പാക്കേജുകൾ നശിപ്പിച്ച് പുതിയവ അവതരിപ്പിക്കാൻ നടപടി തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു.

ഐയോണ നാനോടെക്നോളജി (Iota Nanotechnology): തെറ്റായ പരസ്യ വാചകങ്ങൾ പിൻവലിക്കുകയും നിശ്ചിത മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാത്ത കുപ്പിവെള്ളത്തിൻ്റെ ഉത്പാദനം നിർത്തിവെക്കുകയും ചെയ്തു.

രാജസ്ഥാൻ അഗ്രോ (Rajasthan Agro): പാക്കറ്റുകളിൽ നിന്നും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന വിവരങ്ങളും പിപിഎം (PPM) പരാമർശങ്ങളും നീക്കം ചെയ്തു.

പഞ്ചാമൃത ഇൻഡസ്ട്രീസ് (Panchamurtha Industries): തങ്ങളുടെ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഡ്രിങ്ക് വെബ്‌സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി.

ഓണസ്റ്റ് ഇന്നൊവേഷൻസ്, ഹെലിയോസ്റ്റോൺ സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ്: ഈ രണ്ട് കമ്പനികളും എഫ്എസ്എസ്എഐ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ട്രേഡ്മാർക്കുകളിൽ മാറ്റം വരുത്തി.

​നിയമലംഘനം നടത്തിയ കമ്പനികൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തിരുത്തൽ നടപടികൾക്ക് തയാറായെന്നും വരും ദിവസങ്ങളിലും പരിശോധന തുടരുമെന്നും എഫ്എസ്എസ്എഐ വ്യക്തമാക്കി. 

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