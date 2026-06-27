പ്രശസ്ത തമിഴ് ചലച്ചിത്ര സംവിധായകനും നടനുമായ കെ. ഭാഗ്യരാജ് അന്തരിച്ചു

By  Metro Desk Jun 27, 2026, 10:34 IST
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ചെന്നൈ: തമിഴ് സിനിമയിലെ പ്രശസ്ത സംവിധായകനും തിരക്കഥാകൃത്തും നടനുമായ കെ. ഭാഗ്യരാജ് (73) അന്തരിച്ചു. ചെന്നൈയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു അന്ത്യം. ഹൃദയാഘാതത്തെത്തുടർന്ന് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. തമിഴ് സിനിമാലോകത്തെ 'തിരക്കഥാ മാന്ത്രികൻ' (King of Screenplay) എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിയോഗം തെന്നിന്ത്യൻ ചലച്ചിത്ര ലോകത്തിന് വലിയൊരു നഷ്ടമാണ്.

​അഞ്ച് പതിറ്റാണ്ടിലേറെ നീണ്ട സിനിമാ ജീവിതത്തിൽ ഹാസ്യവും കുടുംബബന്ധങ്ങളും സാമൂഹിക വിഷയങ്ങളും സമർത്ഥമായി കോർത്തിണക്കിയ നിരവധി സൂപ്പർഹിറ്റ് ചിത്രങ്ങൾ അദ്ദേഹം സമ്മാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവും പ്രശസ്ത സംവിധായകനുമായ ഭാരതിരാജ അന്തരിച്ച് ഏതാനും ആഴ്ചകൾക്കുള്ളിലാണ് ഭാഗ്യരാജിന്റെയും വിയോഗം എന്നത് സിനിമാ ലോകത്തെ കൂടുതൽ സങ്കടത്തിലാഴ്ത്തുന്നു.

പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:

അരങ്ങേറ്റം: 1979-ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ 'സുവരില്ലാത്ത ചിത്തിരങ്ങൾ' എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ സംവിധായകനായി തുടക്കം.

ശ്രദ്ധേയമായ ചിത്രങ്ങൾ: മൗനഗീതങ്ങൾ, അന്താ ഏഴ് നാട്കൾ, മുന്താണൈ മുടിച്ച്, ചിന്നവീട്, ഡാർലിംഗ് ഡാർലിംഗ് ഡാർലിംഗ്, എങ്ക ചിന്ന റാസാ.

കുടുംബം: പ്രശസ്ത നടി പൂർണിമ ജയറാം (പൂർണിമ ഭാഗ്യരാജ്) ആണ് ഭാര്യ. തമിഴ് നടൻ ശാന്തനു ഭാഗ്യരാജ്, ശരണ്യ ഭാഗ്യരാജ് എന്നിവർ മക്കളാണ്.

​തമിഴ് സിനിമയിലെ സാധാരണക്കാരന്റെ പ്രതിനിധിയായി സ്‌ക്രീനിലെത്തുകയും, ശക്തമായ തിരക്കഥകളിലൂടെ ജനഹൃദയങ്ങൾ കീഴടക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു യുഗത്തിനാണ് ഇതോടെ അന്ത്യമാകുന്നത്.

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