ഭോപ്പാലിൽ കർഷക പ്രതിഷേധം ശക്തം: രാത്രി വൈകി നടന്ന ചർച്ചകൾ പരാജയപ്പെട്ടു; ഗതാഗതം സ്തംഭിച്ചു
ഭോപ്പാൽ: ചെറുപയറിന് (Moong) 100 ശതമാനം തറവില (MSP) ഉറപ്പാക്കണമെന്നും വളങ്ങളുടെ ലഭ്യത വേഗത്തിലാക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് ആയിരക്കണക്കിന് കർഷകർ നടത്തുന്ന കൂറ്റൻ പ്രതിഷേധത്തിൽ മധ്യപ്രദേശ് തലസ്ഥാനമായ ഭോപ്പാൽ സ്തംഭിച്ചു. ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി സംസ്ഥാന കൃഷിമന്ത്രി ഐദൽ സിങ് കംസാനയുമായി നടന്ന ഒന്നാം ഘട്ട ചർച്ചകൾ തീരുമാനമാകാതെ പിരിഞ്ഞതോടെയാണ് കർഷകർ സമരം ശക്തമാക്കിയത്.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
രാത്രി വൈകിയുള്ള ചർച്ചകൾ പരാജയപ്പെട്ടു: സംയുക്ത കിസാൻ മോർച്ച പ്രതിനിധികളും സംസ്ഥാന കൃഷിമന്ത്രിയും തമ്മിൽ മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട ചർച്ച നടന്നെങ്കിലും ധാരണയിലെത്താനായില്ല. കർഷകരുടെ ഉന്നയിച്ച ആവശ്യങ്ങൾ പരിഗണിക്കുമെന്നും കേന്ദ്ര സർക്കാരുമായി സംസാരിച്ച് പരിഹാരം കാണുമെന്നും മന്ത്രി ഉറപ്പുനൽകിയെങ്കിലും പ്രതിഷേധക്കാർ പിന്മാറാൻ തയ്യാറായില്ല.
നഗരത്തിൽ ഗതാഗത തടസ്സം: ട്രാക്ടറുകളിലും ട്രോളികളിലുമായി ആയിരക്കണക്കിന് കർഷകരാണ് നഗരത്തിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തിയത്. പ്രധാന പാതയായ നർമ്മദാപുരം റോഡിൽ ഗതാഗതം പൂർണ്ണമായും തടസ്സപ്പെട്ടു.
സ്കൂളുകൾക്ക് അവധി: സുരക്ഷ മുൻനിർത്തിയും ഗതാഗതക്കുരുക്ക് ഒഴിവാക്കാനുമായി സമീപപ്രദേശങ്ങളിലെ വിദ്യാലയങ്ങൾക്ക് ഭരണകൂടം അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു.
പോലീസ് സുരക്ഷ ശക്തമാക്കി: മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വസതി ഉപരോധിക്കാൻ നീങ്ങിയ കർഷകരെ വീർ സവർക്കർ പാലത്തിന് സമീപം ബാരിക്കേഡുകൾ ഉയർത്തി പോലീസ് തടഞ്ഞു. മുൻകരുതലിന്റെ ഭാഗമായി കൂടുതൽ പോലീസിനെ പ്രദേശത്ത് വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്.
കർഷകരുടെ പ്രധാന ആവശ്യങ്ങൾ:
- ചെറുപയർ സംഭരണം: ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ചെറുപയറിന്റെ 100 ശതമാനവും തറവിലയ്ക്ക് (MSP) സർക്കാർ നേരിട്ട് സംഭരിക്കുക.
- ഇ-ടോക്കൺ തകരാറുകൾ പരിഹരിക്കുക: കാർഷിക വിപണനത്തിനായുള്ള ഇ-ടോക്കൺ (e-token) സിസ്റ്റത്തിലെ സാങ്കേതിക തകരാറുകൾ ഉടൻ പരിഹരിക്കുക.
- വള ലഭ്യത: ആവശ്യത്തിന് വളങ്ങൾ കൃത്യസമയത്ത് കർഷകർക്ക് ലഭ്യമാക്കുക.
പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനായി ഉന്നതതലത്തിൽ ചർച്ചകൾ തുടരുകയാണെന്നും ക്രമസമാധാന നില പാലിക്കാൻ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും പോലീസ് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.