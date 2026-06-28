എഫ്സിആർഎ ഭേദഗതി: സന്നദ്ധ സംഘടനകളുടെ ഫണ്ടിങ്ങിന് മേൽ നിയന്ത്രണം കടുപ്പിച്ച് രാജ്യം

By  Metro Desk Jun 28, 2026, 16:12 IST
NGO

ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സന്നദ്ധ സംഘടനകളുടെ (NGOs) വിദേശ ഫണ്ടിങ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ കൂടുതൽ കർശനമാക്കിക്കൊണ്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പുതിയ നീക്കങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട്. വിദേശ സംഭാവന നിയന്ത്രണ നിയമത്തിൽ (FCRA) കൊണ്ടുവരുന്ന പുതിയ ഭേദഗതികൾ എൻജിഒകളുടെ പ്രവർത്തന സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ പൂർണ്ണമായും ഇല്ലാതാക്കുന്നതാണെന്ന് സിവിൽ സൊസൈറ്റി ഗ്രൂപ്പുകൾ ആരോപിക്കുന്നു.

​വിദേശത്തുനിന്ന് പണം കൈപ്പറ്റുന്ന സംഘടനകളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ നിശ്ചിത സമയത്തിനകം പുതുക്കിയില്ലെങ്കിൽ അത് സ്വയമേവ റദ്ദാകുന്ന 'ഡീംഡ് സെസേഷൻ' (deemed cessation) പോലുള്ള കടുത്ത വ്യവസ്ഥകളാണ് പുതിയ നിയമത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല, രജിസ്ട്രേഷൻ റദ്ദാക്കപ്പെടുന്ന സംഘടനകളുടെ ആസ്തികൾ താൽക്കാലികമായി ഏറ്റെടുക്കാൻ സർക്കാരിന് പ്രത്യേക അധികാരം നൽകുന്ന വ്യവസ്ഥയും ഇതിലുണ്ട്.

​ദേശീയ സുരക്ഷയ്ക്കും സാമ്പത്തിക താല്പര്യങ്ങൾക്കും വിരുദ്ധമായി വിദേശ ഫണ്ടുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് തടയാനാണ് ഈ നീക്കമെന്നാണ് ഔദ്യോഗിക വിശദീകരണം. എന്നാൽ, സർക്കാരിന്റെ നയങ്ങളെ വിമർശിക്കുന്ന പ്രതിപക്ഷ ഗ്രൂപ്പുകൾ, മനുഷ്യാവകാശ സംഘടനകൾ, ന്യൂനപക്ഷ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയെ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഈ നിയമങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കുന്നതെന്ന് വിമർശകർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. കൃത്യമായ നിയമനിർമ്മാണ പ്രക്രിയയിലൂടെയല്ലാതെ, ഭരണപരമായ കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങളിലൂടെ (Rule, not law) സംഘടനകളെ ശ്വാസം മുട്ടിക്കുന്ന നിലപാടാണ് അധികാരികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതെന്നും അവർ ആരോപിക്കുന്നു.

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