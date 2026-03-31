എഫ്.സി.ആർ.എ നിയമഭേദഗതി: പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കിടെ ലോക്സഭയിൽ നാളെ നിർണായക ചർച്ച; ആശങ്കയുമായി സന്നദ്ധ സംഘടനകളും സഭകളും
ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്തെ വിദേശ സംഭാവന നിയന്ത്രണ നിയമത്തിൽ (Foreign Contribution Regulation Act - FCRA) കാതലായ മാറ്റങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ഭേദഗതി ബിൽ നാളെ ലോക്സഭ ചർച്ചയ്ക്കെടുക്കും. സന്നദ്ധ സംഘടനകൾക്കും (NGOs) മതസ്ഥാപനങ്ങൾക്കും മേൽ കൂടുതൽ കർശനമായ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുന്നതാണ് പുതിയ ബിൽ.
പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെയും വിവിധ ക്രൈസ്തവ സഭകളുടെയും കടുത്ത പ്രതിഷേധങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ബിൽ ചർച്ചയ്ക്ക് വരുന്നത്. 2026 മാർച്ച് 25-നാണ് ഭേദഗതി ബിൽ സഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ചത്.
പ്രധാന നിർദ്ദേശങ്ങൾ:
- നിയുക്ത അതോറിറ്റി: എഫ്.സി.ആർ.എ രജിസ്ട്രേഷൻ റദ്ദാക്കപ്പെടുകയോ കാലാവധി കഴിയുകയോ ചെയ്താൽ ആ സ്ഥാപനത്തിന്റെ വിദേശ ഫണ്ടുകളും ആസ്തികളും ഏറ്റെടുക്കാൻ പ്രത്യേക അതോറിറ്റിയെ നിയമിക്കും.
- കർശന പരിശോധന: വിദേശ ഫണ്ട് സ്വീകരിക്കുന്ന വ്യക്തികളും സ്ഥാപനങ്ങളും തങ്ങളുടെ കണക്കുകളും രേഖകളും പരിശോധനയ്ക്കായി കൃത്യമായി ഹാജരാക്കണം.
- വാർത്താ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രണം: വാർത്താ വിതരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്ന വ്യക്തികൾ വിദേശ സംഭാവന സ്വീകരിക്കുന്നത് ബിൽ പൂർണ്ണമായും വിലക്കുന്നു.
പ്രതിഷേധവും രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യവും:
കേരളത്തിലടക്കം വലിയ രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകൾക്കാണ് ഈ ഭേദഗതി വഴിതെളിച്ചിരിക്കുന്നത്. ക്രൈസ്തവ സഭകളെയും ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങളെയും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള നീക്കമാണിതെന്ന് ആരോപിച്ച് എൽ.ഡി.എഫും യു.ഡി.എഫും രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി. സതീശനും ബില്ലിലെ ആശങ്കകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് കത്തയച്ചു.
അതേസമയം, രാജ്യവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി വിദേശ പണം ഉപയോഗിക്കുന്നത് തടയാനാണ് ഭേദഗതിയെന്നും ഒരു മതവിഭാഗത്തെയും ഇത് ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നില്ലെന്നും കേന്ദ്രമന്ത്രി കിരൺ റിജിജു വ്യക്തമാക്കി. നാളെ നടക്കുന്ന ചർച്ചയിൽ പ്രതിപക്ഷം ബില്ലിനെതിരെ ശക്തമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കാനാണ് സാധ്യത.