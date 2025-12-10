കണ്ടെത്തുക, ഒഴിവാക്കുക, പുറത്താക്കുക; നുഴഞ്ഞുകയറ്റക്കാർക്കെതിരെ എൻഡിഎയുടെ നയം പ്രഖ്യാപിച്ച് അമിത് ഷാ
ന്യൂഡൽഹി: അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാർക്കെതിരെ (നുഴഞ്ഞുകയറ്റക്കാർ) കർശന നടപടിയുമായി എൻഡിഎ സർക്കാർ മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ വ്യക്തമാക്കി. രാജ്യത്ത് അനധികൃതമായി താമസിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും 'കണ്ടെത്തുക (Detect)', 'വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുക (Delete)', 'പുറത്താക്കുക (Deport)' എന്ന ത്രിതല നയമാണ് കേന്ദ്രസർക്കാർ പിന്തുടരുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പാർലമെൻ്റിൽ പ്രസ്താവിച്ചു.
ലോക്സഭയിൽ നടന്ന ചർച്ചയ്ക്കിടെയാണ് അമിത് ഷാ കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ നിലപാട് ശക്തമായി അവതരിപ്പിച്ചത്.
- 'ഡിറ്റക്റ്റ്' (Detect): രാജ്യത്ത് അനധികൃതമായി താമസിക്കുന്നവരെ കണ്ടെത്തുക.
- 'ഡിലീറ്റ്' (Delete): കണ്ടെത്തിയവരെ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യുക.
- 'ഡിപോർട്ട്' (Deport): അവരെ രാജ്യത്തേക്ക് തിരിച്ചയയ്ക്കുക (പുറത്താക്കുക).
"അനധികൃതമായി രാജ്യത്തേക്ക് കടന്നുവരുന്ന ഒരാളെയും ഇന്ത്യൻ പൗരനായി അംഗീകരിക്കാനോ വോട്ട് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കാനോ കഴിയില്ല. ഇത് രാജ്യത്തിൻ്റെ സുരക്ഷയ്ക്കും ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ അന്തസ്സും നിലനിർത്തുന്നതിനും അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്," അമിത് ഷാ പറഞ്ഞു. വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്കരിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷം ഉയർത്തിയ ആശങ്കകൾക്ക് മറുപടി നൽകുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
"നുഴഞ്ഞുകയറ്റക്കാരെ സംരക്ഷിക്കാൻ പ്രതിപക്ഷം ശ്രമിക്കുകയാണ്. വോട്ട് ബാങ്ക് ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് അവരുടെ നീക്കം," എന്നും പ്രതിപക്ഷത്തിനെതിരെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി ആരോപിച്ചു.
എന്നാൽ, പീഡനം ഭയന്ന് ഇന്ത്യയിൽ അഭയം തേടിയ മതന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ (അഭയാർഥികളെ- Refugees) സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം (CAA) നടപ്പിലാക്കുമെന്നും, അനധികൃതമായി സാമ്പത്തിക ലാഭത്തിനായി രാജ്യത്തേക്ക് കടന്നുവരുന്നവരെയാണ് നുഴഞ്ഞുകയറ്റക്കാരായി കണക്കാക്കുന്നതെന്നും അമിത് ഷാ ആവർത്തിച്ചു വ്യക്തമാക്കി.