കൊൽക്കത്തയിൽ ഹോട്ടലിൽ തീപിടിത്തം: ഒരു കുട്ടി ഉൾപ്പെടെ 9 പേർ മരിച്ചു: 6 പേർക്ക് ഗുരുതര പരിക്ക്
Updated: Aug 19, 2026, 09:29 IST
കൊൽക്കത്ത: പശ്ചിമ ബംഗാൾ തലസ്ഥാനമായ കൊൽക്കത്തയിലെ ഹോട്ടലിലുണ്ടായ വൻ തീപിടിത്തത്തിൽ ഒരു കുട്ടി ഉൾപ്പെടെ ഒമ്പത് പേർ മരിച്ചു. ആറുപേർക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു. ബുധനാഴ്ച പുലർച്ചെയാണ് നാടിനെ നടുക്കിയ ദുരന്തമുണ്ടായത്.
ചികിത്സ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി കൊൽക്കത്തയിലെത്തിയ ബംഗ്ലാദേശ് പൗരന്മാരാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടവരിലേറെയും. കൊൽക്കത്ത ഫ്രീ സ്കൂൾ സ്ട്രീറ്റിലെ ഹോട്ടലിലാണ് തീപിടിത്തമുണ്ടായത്. എയർ കണ്ടീഷണർ (AC) പൊട്ടിത്തെറിച്ചതാണ് അപകടത്തിന് കാരണമെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം.
അഗ്നിശമന സേനയുടെ കഠിനശ്രമത്തിനൊടുവിൽ തീ നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കി. പരിക്കേറ്റവരെ സമീപത്തെ ആശുപത്രികളിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. സംഭവത്തിൽ പൊലീസും ഫയർഫോഴ്സും അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.