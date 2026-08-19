കൊൽക്കത്ത ഹോട്ടലിലെ തീപിടുത്തം; "ഒരു ഹൊറർ സിനിമ കണ്ടതുപോലെ": ഞെട്ടൽ മാറാതെ രക്ഷപ്പെട്ട യാത്രക്കാർ

By  Metro Desk Updated: Aug 19, 2026, 16:13 IST
കൊൽക്കത്ത

കൊൽക്കത്തയിൽ ഹോട്ടലിലുണ്ടായ വൻ തീപിടുത്തത്തിൽ നിന്നും അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ടവർ തങ്ങൾ അനുഭവിച്ച ഭീതിയുടെ നിമിഷങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചു. "ഒരു ഹൊറർ സിനിമയിലെ രംഗം പോലെയായിരുന്നു അത്," അവിടെയുണ്ടായിരുന്നവർ ഭീതിയോടെ ഓർത്തെടുക്കുന്നു.

​സെൻട്രൽ കൊൽക്കത്തയിലെ തിരക്കേറിയ കെട്ടിടത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ഹോട്ടലിൽ പുലർച്ചെ രണ്ട് മണിയോടെയാണ് തീപിടുത്തമുണ്ടായത്. കെട്ടിടത്തിൽ ആവശ്യത്തിന് ഫയർ സേഫ്റ്റി സംവിധാനങ്ങളോ അലാറങ്ങളോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടവർ ആരോപിച്ചു. പ്രവേശന കവാടവും ഗോവണിയും ഒന്നായതിനാൽ ഉള്ളിൽ കുടുങ്ങിയവർക്ക് പുറത്തിറങ്ങാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയായി.

​അഗ്നിശമന സേനയുടെ സമയോചിതമായ ഇടപെടലിലാണ് എൺപതോളം ആളുകളെ സുരക്ഷിതമായി പുറത്തെത്തിക്കാനായത്. എങ്കിലും, കനത്ത പുക ഉയർന്നതിനെ തുടർന്ന് ശ്വാസം മുട്ടിയും പൊള്ളലേറ്റും കുട്ടിയടക്കം ഒമ്പത് പേർ മരണപ്പെട്ടു. സംഭവത്തിൽ അധികൃതർ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

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