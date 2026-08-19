കൊൽക്കത്ത ഹോട്ടലിലെ തീപിടുത്തം; "ഒരു ഹൊറർ സിനിമ കണ്ടതുപോലെ": ഞെട്ടൽ മാറാതെ രക്ഷപ്പെട്ട യാത്രക്കാർ
കൊൽക്കത്തയിൽ ഹോട്ടലിലുണ്ടായ വൻ തീപിടുത്തത്തിൽ നിന്നും അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ടവർ തങ്ങൾ അനുഭവിച്ച ഭീതിയുടെ നിമിഷങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചു. "ഒരു ഹൊറർ സിനിമയിലെ രംഗം പോലെയായിരുന്നു അത്," അവിടെയുണ്ടായിരുന്നവർ ഭീതിയോടെ ഓർത്തെടുക്കുന്നു.
സെൻട്രൽ കൊൽക്കത്തയിലെ തിരക്കേറിയ കെട്ടിടത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ഹോട്ടലിൽ പുലർച്ചെ രണ്ട് മണിയോടെയാണ് തീപിടുത്തമുണ്ടായത്. കെട്ടിടത്തിൽ ആവശ്യത്തിന് ഫയർ സേഫ്റ്റി സംവിധാനങ്ങളോ അലാറങ്ങളോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടവർ ആരോപിച്ചു. പ്രവേശന കവാടവും ഗോവണിയും ഒന്നായതിനാൽ ഉള്ളിൽ കുടുങ്ങിയവർക്ക് പുറത്തിറങ്ങാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയായി.
അഗ്നിശമന സേനയുടെ സമയോചിതമായ ഇടപെടലിലാണ് എൺപതോളം ആളുകളെ സുരക്ഷിതമായി പുറത്തെത്തിക്കാനായത്. എങ്കിലും, കനത്ത പുക ഉയർന്നതിനെ തുടർന്ന് ശ്വാസം മുട്ടിയും പൊള്ളലേറ്റും കുട്ടിയടക്കം ഒമ്പത് പേർ മരണപ്പെട്ടു. സംഭവത്തിൽ അധികൃതർ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.