പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ തീപിടുത്തം: 15-20 വാഹനങ്ങൾ കത്തിനശിച്ചു

By  Metro Desk Apr 19, 2026, 08:12 IST
ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഗാസിയാബാദിലെ ലോണി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ശനിയാഴ്ച രാത്രിയുണ്ടായ തീപിടുത്തത്തിൽ പരിസരത്ത് പാർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന 15 മുതൽ 20 വരെ പിടിച്ചെടുത്ത വാഹനങ്ങൾ കത്തിനശിച്ചതായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.

പോലീസ് പറയുന്നതനുസരിച്ച്, പിടിച്ചെടുത്ത വാഹനങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന മുറ്റത്ത് തീ പെട്ടെന്ന് പടർന്നു, നിരവധി കാറുകൾക്കും ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾക്കും കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചു. ഈ വാർത്ത ഫയൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സംഭവത്തിൽ ജീവഹാനിയോ പരിക്കുകളോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല.

മൂന്ന് ഫയർ എഞ്ചിനുകൾ സ്ഥലത്തെത്തി, ഒരു മണിക്കൂറോളം നീണ്ട പരിശ്രമത്തിനൊടുവിൽ തീ നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കാൻ അഗ്നിശമന സേനയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞു.

തീ അണയ്ക്കാൻ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും അഗ്നിശമന സേനാംഗങ്ങളും തീവ്രശ്രമം നടത്തുന്നത് സ്ഥലത്തുനിന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം. കൂടുതൽ പോലീസ് സംഘങ്ങളെ വിന്യസിക്കുകയും പ്രവർത്തനത്തിൽ സഹായിക്കുകയും ചെയ്തു.

തീപിടിത്തത്തിന്റെ കാരണം ഇതുവരെ കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല. സംഭവത്തിൽ അഗ്നിശമന സേനാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.

