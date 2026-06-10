കൊൽക്കത്ത ആലിപ്പൂരിലെ സൗത്ത് 24 പർഗാനാസ് സില്ലാ പരിഷത്ത് ഓഫീസിൽ വൻ തീപിടിത്തം; രേഖകൾ കത്തിയമർന്നതായി ആശങ്ക
കൊൽക്കത്ത: കൊൽക്കത്തയിലെ അലിപൂർ മേഖലയിലുള്ള സൗത്ത് 24 പർഗാനാസ് ജില്ലാ പരിഷത്ത് ഓഫീസിൽ വൻ തീപിടിത്തം. എട്ടുനിലകളുള്ള സർക്കാർ ഭരണകാര്യ സമുച്ചയത്തിലാണ് ബുധനാഴ്ച രാവിലെ പത്ത് മണിയോടെ അഗ്നിബാധയുണ്ടായത്. ഓഫിസ് സമയം ആരംഭിച്ച ഉടനെയായതിനാൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള ആശങ്കയാണ് പ്രദേശത്തുണ്ടായത്.
കെട്ടിടത്തിന്റെ മൂന്നാം നിലയിലോ നാലാം നിലയിലോ ആണ് ആദ്യം തീ കണ്ടതെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിവരം. പ്ലൈവുഡ് فرണിച്ചറുകളും സർക്കാർ ഫയലുകളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള എളുപ്പത്തിൽ തീപിടിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ തീ അതിവേഗം മറ്റ് നിലകളിലേക്കും പടരുകയായിരുന്നു. കനത്ത ചൂടിൽ ജനൽച്ചില്ലകൾ തകരുകയും എയർ കണ്ടീഷണറുകൾ താഴേക്ക് തെറിച്ചുവീഴുകയും ചെയ്തു. കെട്ടിടത്തിൽ നിന്നും വൻതോതിൽ കറുത്ത പുക ഉയർന്നത് പരിഭ്രാന്തി പരത്തി.
വിവരമറിഞ്ഞ് പത്തോളം അഗ്നിശമനസേനാ യൂണിറ്റുകൾ സ്ഥലത്തെത്തിയാണ് തീയണയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ആരംഭിച്ചത്. പുക നിറഞ്ഞ കെട്ടിടത്തിന്റെ മുകൾനിലയിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയ ജീവനക്കാരെ അഗ്നിശമനസേനയും ദുരന്തനിവാരണ സേനയും ചേർന്ന് സാഹസികമായി രക്ഷപ്പെടുത്തി. ആളപായമൊന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും ഓഫിസിലെ നിരവധി പ്രധാനപ്പെട്ട സർക്കാർ രേഖകൾ തീപിടിത്തത്തിൽ നശിച്ചതായാണ് സൂചന. ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടാണ് അപകടത്തിന് കാരണമെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തുമെന്ന് ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റ് അറിയിച്ചു.