താനെയിലെ ടയർ ഗോഡൗണിൽ വൻ തീപിടിത്തം; ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു

By  Metro Desk Jun 9, 2026, 16:00 IST
Thare

താനെ: മഹാരാഷ്ട്രയിലെ താനെ ഷിൽഫാട്ട ഗോടേഘർ മേഖലയിലുള്ള പഴയ ടയർ ഗോഡൗണിൽ ചൊവ്വാഴ്ച പുലർച്ചെ വൻ തീപിടിത്തമുണ്ടായി. അപകടത്തെ തുടർന്ന് പ്രദേശമാകെ കനത്ത പുകപടലങ്ങൾ ഉയർന്നത് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ വലിയ പരിഭ്രാന്തി പരത്തി. ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയുടെ നാശനഷ്ടം സംഭവിച്ചതായാണ് പ്രാഥമിക വിവരം.

​ചൊവ്വാഴ്ച പുലർച്ചെയോടെയാണ് തീപിടിത്തമുണ്ടായതെന്നാണ് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. വിവരമറിഞ്ഞയുടൻ താനെയിൽ നിന്നുള്ള നിരവധി ഫയർഫോഴ്സ് യൂണിറ്റുകൾ സ്ഥലത്തെത്തി രക്ഷാപ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. തീ സമീപത്തെ കെട്ടിടങ്ങളിലേക്ക് പടരാതിരിക്കാൻ കടുത്ത ശ്രമമാണ് അഗ്നിശമനസേനാംഗങ്ങൾ നടത്തിയത്.

​അപകടത്തെ തുടർന്ന് പ്രദേശത്ത് കനത്ത ഗതാഗതക്കുരുക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു. രക്ഷാപ്രവർത്തന വാഹനങ്ങളും പ്രദേശവാസികളും ആളുകളും സംഭവസ്ഥലത്തേക്ക് തടിച്ചുകൂടിയത് പ്രതിസന്ധി വർദ്ധിപ്പിച്ചു. തുടർന്ന് റോഡിന്റെ ഒരു വശത്തുകൂടിയുള്ള ഗതാഗതം പൂർണ്ണമായി തടസ്സപ്പെടുകയും മറ്റൊരു വശത്തിലൂടെ വാഹനങ്ങൾ നിയന്ത്രിതമായി കടത്തിവിടുകയുമായിരുന്നു.

​തീപിടിത്തത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ കാരണം വ്യക്തമല്ല. അപകടത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. നിലവിൽ ആർക്കും പരിക്കേറ്റതായി റിപ്പോർട്ടുകളില്ല.

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