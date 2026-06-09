താനെയിലെ ടയർ ഗോഡൗണിൽ വൻ തീപിടിത്തം; ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു
താനെ: മഹാരാഷ്ട്രയിലെ താനെ ഷിൽഫാട്ട ഗോടേഘർ മേഖലയിലുള്ള പഴയ ടയർ ഗോഡൗണിൽ ചൊവ്വാഴ്ച പുലർച്ചെ വൻ തീപിടിത്തമുണ്ടായി. അപകടത്തെ തുടർന്ന് പ്രദേശമാകെ കനത്ത പുകപടലങ്ങൾ ഉയർന്നത് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ വലിയ പരിഭ്രാന്തി പരത്തി. ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയുടെ നാശനഷ്ടം സംഭവിച്ചതായാണ് പ്രാഥമിക വിവരം.
ചൊവ്വാഴ്ച പുലർച്ചെയോടെയാണ് തീപിടിത്തമുണ്ടായതെന്നാണ് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. വിവരമറിഞ്ഞയുടൻ താനെയിൽ നിന്നുള്ള നിരവധി ഫയർഫോഴ്സ് യൂണിറ്റുകൾ സ്ഥലത്തെത്തി രക്ഷാപ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. തീ സമീപത്തെ കെട്ടിടങ്ങളിലേക്ക് പടരാതിരിക്കാൻ കടുത്ത ശ്രമമാണ് അഗ്നിശമനസേനാംഗങ്ങൾ നടത്തിയത്.
അപകടത്തെ തുടർന്ന് പ്രദേശത്ത് കനത്ത ഗതാഗതക്കുരുക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു. രക്ഷാപ്രവർത്തന വാഹനങ്ങളും പ്രദേശവാസികളും ആളുകളും സംഭവസ്ഥലത്തേക്ക് തടിച്ചുകൂടിയത് പ്രതിസന്ധി വർദ്ധിപ്പിച്ചു. തുടർന്ന് റോഡിന്റെ ഒരു വശത്തുകൂടിയുള്ള ഗതാഗതം പൂർണ്ണമായി തടസ്സപ്പെടുകയും മറ്റൊരു വശത്തിലൂടെ വാഹനങ്ങൾ നിയന്ത്രിതമായി കടത്തിവിടുകയുമായിരുന്നു.
തീപിടിത്തത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ കാരണം വ്യക്തമല്ല. അപകടത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. നിലവിൽ ആർക്കും പരിക്കേറ്റതായി റിപ്പോർട്ടുകളില്ല.