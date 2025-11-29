മെഡ്ചൽ-മാൽക്കാജ്ഗിരിയിൽ ടയർ കടയ്ക്ക് തീപിടിച്ചു: വൻ നാശനഷ്ടം
Nov 29, 2025, 14:48 IST
തെലങ്കാനയിലെ മെഡ്ചൽ-മാൽക്കാജ്ഗിരി (Medchal-Malkajgiri) ജില്ലയിൽ ഒരു ടയർ കടയ്ക്ക് തീപിടിച്ച് വൻ നാശനഷ്ടം സംഭവിച്ചു. എന്നാൽ, കൃത്യ സമയത്ത് അഗ്നിശമന സേന ഇടപെട്ടതിനെ തുടർന്ന് തീ മറ്റ് കെട്ടിടങ്ങളിലേക്ക് പടരുന്നത് ഒഴിവാക്കാനായതിനാൽ ആർക്കും പരിക്കേൽക്കുകയോ ജീവഹാനി സംഭവിക്കുകയോ ചെയ്തില്ല.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
- സ്ഥലം: മെഡ്ചൽ-മാൽക്കാജ്ഗിരി ജില്ലയിലെ പ്രധാന വാണിജ്യ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ടയർ ഷോപ്പിലാണ് തീപിടിത്തമുണ്ടായത്.
- തീവ്രത: തീപിടിത്തം വേഗത്തിൽ പടർന്നുപിടിച്ചതിനെ തുടർന്ന് കടയിലെ ടയറുകൾ പൂർണ്ണമായും കത്തി നശിച്ചു. ടയറുകൾ കത്തിയതിനാൽ വലിയ തോതിലുള്ള കറുത്ത പുക ആകാശത്തേക്ക് ഉയർന്നു, ഇത് പ്രദേശത്ത് പരിഭ്രാന്തി പരത്തി.
- രക്ഷാപ്രവർത്തനം: വിവരം ലഭിച്ച ഉടൻ തന്നെ അഗ്നിശമന യൂണിറ്റുകൾ സ്ഥലത്തെത്തുകയും മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട പരിശ്രമത്തിനൊടുവിൽ തീ പൂർണ്ണമായും നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കുകയും ചെയ്തു.
- നാശനഷ്ടം: ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയുടെ സാധന സാമഗ്രികൾ കത്തി നശിച്ചതായി പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
- പരിക്കുകൾ: ആളപായമൊന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. സംഭവ സമയത്ത് കടയിൽ ജീവനക്കാർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഉടൻ പുറത്തിറങ്ങി.
ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടാണ് തീപിടിത്തത്തിന്റെ കാരണം എന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് പോലീസ് വിശദമായ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.