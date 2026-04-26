ചാർമിനാർ എക്സ്പ്രസിൽ തീപിടുത്തം; പുറത്തേക്ക് ചാടി യാത്രക്കാർ: ആർക്കും പരിക്കില്ല

By  Metro Desk Apr 26, 2026, 09:24 IST
Telungana

തെലങ്കാനയിലെ യാദാദ്രി ഭുവനഗിരി ജില്ലയിലെ അലർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് സമീപം ചാർമിനാർ എക്സ്പ്രസിൽ തീപിടുത്തം. പ്രാഥമിക വിവരം അനുസരിച്ച്, ട്രെയിനിന്റെ എസ് 5 കോച്ചിലാണ് സംഭവം നടന്നത്, അവിടെ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് പുക ഉയരുന്നത് കാണുകയും തീജ്വാലകൾ പെട്ടെന്ന് ദൃശ്യമാകുകയും ചെയ്തു. 

ട്രെയിൻ അലർ സ്റ്റേഷന് സമീപമെത്തിയപ്പോൾ കോച്ചിനുള്ളിൽ പുക ഉയരുന്നത് യാത്രക്കാർ ശ്രദ്ധിച്ചുവെന്ന് ദൃക്‌സാക്ഷികൾ പറഞ്ഞു. യാത്രക്കാർ പരിഭ്രാന്തരായി ഉടൻ തന്നെ കോച്ചിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാൻ ശ്രമിച്ചു. ട്രെയിൻ ഉടൻ നിർത്തിയതായും യാത്രക്കാർക്ക് സുരക്ഷിതമായി പുറത്തിറങ്ങാൻ സാധിച്ചതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം ആർക്കും പരിക്കില്ല. പക്ഷേ, സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് റെയിൽവേ ഇതുവരെ പ്രസ്താവന ഇറക്കിയിട്ടില്ല.

തീപിടുത്തം എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്ന് അന്വേഷണത്തിന് ശേഷമേ വ്യക്തമാകൂ. സംഭവം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തയുടൻ റെയിൽവേ ജീവനക്കാരും പ്രാദേശിക രക്ഷാപ്രവർത്തകരും സ്ഥലത്തെത്തി. തീ അണയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു, സ്ഥിതിഗതികൾ നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടരുകയാണ്. ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സാങ്കേതിക തകരാറുകൾ മൂലമാകാം തീപിടിത്തമുണ്ടായതെന്ന് ചില സ്രോതസ്സുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, എന്നാൽ അന്വേഷണത്തിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കാൻ കഴിയൂ.

തീവണ്ടിക്ക് തീപിടിക്കുന്നതിന്റെ നിരവധി വീഡിയോകൾ വൈറലാകുന്നുണ്ട്. കോച്ചിൽ നിന്ന് പുകയും തീയും ഉയരുന്നത് ഇതിൽ കാണാം. ട്രെയിനിൽ പെട്ടെന്ന് തീ പിടിച്ചതായും കോച്ചിൽ പുക നിറഞ്ഞതായും ട്രെയിനിലുണ്ടായിരുന്ന മറ്റൊരു യാത്രക്കാരൻ പറഞ്ഞു. പരിഭ്രാന്തരായ യാത്രക്കാർ ചങ്ങല വലിച്ച് ട്രെയിൻ നിർത്തി. പക്ഷേ, നിരവധി യാത്രക്കാർ ട്രെയിൻ നിർത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ചാടിയിറങ്ങിയിരുന്നു. 

You may like