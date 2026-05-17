തിരുവനന്തപുരം-നിസാമുദ്ദീൻ രാജധാനി എക്സ്പ്രസിൽ തീപിടിത്തം
ഇന്ന് പുലർച്ചെ 5:30 ഓടെ തിരുവനന്തപുരം-ഹസ്രത്ത് നിസാമുദ്ദീൻ രാജധാനി എക്സ്പ്രസിന്റെ (12431) ബി 1 എസി കോച്ചിൽ വൻ തീപിടുത്തമുണ്ടായി. കോട്ട റെയിൽവേ ഡിവിഷനു കീഴിലുള്ള രത്ലം ജില്ലയിലെ അലോട്ട് സ്റ്റേഷന് സമീപം, ലൂണി റിച്ചയ്ക്കും വിക്രംഗഡ് അലോട്ട് സ്റ്റേഷനുകൾക്കും ഇടയിലാണ് സംഭവം നടന്നതെന്ന് റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.
ഭാഗ്യവശാൽ, എല്ലാ യാത്രക്കാരെയും സമയബന്ധിതമായി സുരക്ഷിതമായി ഒഴിപ്പിച്ചതിനാൽ ഒരു വലിയ ദുരന്തം ഒഴിവായി. നിലവിൽ, ഡൽഹി-മുംബൈ റെയിൽവേ ട്രാക്കുകളിലൂടെയുള്ള ഗതാഗതം നിർത്തിവച്ചിരിക്കുന്നു.
ലഭിച്ച വിവരം അനുസരിച്ച്, രത്ലാമിലെ ലുനിറിച്ച-വിക്രംഗഡ് ആലോട്ട് സ്റ്റേഷന് ഇടയിൽ ട്രെയിൻ വേഗത്തിൽ കടന്നുപോകുമ്പോഴാണ് അപകടം സംഭവിച്ചത്. പുലർച്ചെ 5:30 ഓടെ, ട്രെയിനിൽ നിന്ന് പുക ഉയരുന്നത് കണ്ട ട്രെയിൻ ഗാർഡ് എഞ്ചിൻ ഡ്രൈവറെ വിവരം അറിയിച്ചു.
യാത്രക്കാർ സുരക്ഷിതർ
ഇതിനു തൊട്ടുപിന്നാലെ, അടിയന്തര സാഹചര്യത്തിൽ ട്രെയിൻ ട്രാക്കിൽ നിർത്തി, ആർപിഎഫ് ജീവനക്കാർ ചുമതലയേറ്റു, വെറും 15 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ എല്ലാ യാത്രക്കാരെയും ഇറക്കി. തീപിടിച്ച കോച്ചിൽ 68 യാത്രക്കാരുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. ട്രെയിൻ ജീവനക്കാരുടെയും റെയിൽവേ സംരക്ഷണ സേനയുടെയും ജാഗ്രതയ്ക്ക് നന്ദി, എല്ലാ യാത്രക്കാരും സുരക്ഷിതരാണ്. തീവണ്ടിയിൽ നിന്ന് ബാധിച്ച കോച്ച് റെയിൽവേ വേർപെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
തീപിടുത്ത വാർത്ത ലഭിച്ചയുടനെ കോട്ട റെയിൽവേ ഡിവിഷനിൽ നിന്നുള്ള ദുരിതാശ്വാസ, രക്ഷാ, സാങ്കേതിക സംഘങ്ങൾ ഉടൻ സ്ഥലത്തെത്തി. മുൻകരുതൽ എന്ന നിലയിൽ ട്രെയിനിന്റെ വൈദ്യുതി വിതരണം വിച്ഛേദിച്ചിട്ടുണ്ട്, മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. അപകടത്തെത്തുടർന്ന് ഡൽഹി-മുംബൈ റെയിൽവേ ട്രാക്കിലൂടെയുള്ള ഗതാഗതം പൂർണ്ണമായും നിർത്തിവച്ചതിനാൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മണിക്കൂറായി ഈ റൂട്ടിലെ റെയിൽ ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു.