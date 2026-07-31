എഫ്.ഐ.ആറുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയല്ല; പൂർണ്ണമായി പിൻവലിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്: സർക്കാറിന് മുന്നറിയിപ്പുമായി സിജെപി വക്താവ് സൗരവ് ദാസ്
ന്യൂഡൽഹി: സമരക്കാരുടെ പേരിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത എഫ്.ഐ.ആറുകൾ കേവലം ‘അവസാനിപ്പിച്ചു (Closed)’ എന്ന് ഉത്തരവിറക്കുന്നതിന് പകരം പൂർണ്ണമായും പിൻവലിക്കുകയാണ് (Withdrawn) വേണ്ടതെന്ന് കോക്ക്റോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി (CJP) മുഖ്യ വക്താവ് സൗരവ് ദാസ്. ജന്തർ മന്ദിറിൽ വെച്ച് നൽകിയ ഉറപ്പുകൾ ലംഘിച്ചാൽ വീണ്ടും തെരുവിലിറങ്ങി പ്രതിഷേധിക്കാൻ നിർബന്ധിതരാകുമെന്നും ഡൽഹി സർക്കാറിന് ദാസ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
36 ദിവസം നീണ്ടുനിന്ന പ്രക്ഷോഭത്തിന് ശേഷം സമരക്കാർക്കെതിരായ നിയമനടപടികൾ നിർത്തിവെക്കാൻ ഡൽഹി സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചതിനെ CJP സ്വാഗതം ചെയ്തു. എന്നാൽ, കേസുകൾ തുടർന്ന് അന്വേഷിക്കില്ലെന്നും അവ അവസാനിപ്പിച്ചതായി കണക്കാക്കാമെന്നുമുള്ള ഡൽഹി സർക്കാറിന്റെ വിജ്ഞാപനത്തിലെ പ്രയോഗത്തിൽ സംഘടന വിയോജിപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചു.
എഫ്.ഐ.ആറുകൾ തുടർന്ന് അന്വേഷിക്കില്ലെന്നും അവ അവസാനിപ്പിച്ചതായി കണക്കാക്കാമെന്നുമാണ് വിജ്ഞാപനത്തിൽ പറയുന്നത്. ഈ വാചകത്തിൽ ഞങ്ങൾ സംതൃപ്തരല്ല. എഫ്.ഐ.ആറുകൾ ഔദ്യോഗികമായി പിൻവലിച്ചു എന്ന് തന്നെയാണ് സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കേണ്ടിയിരുന്നത്.— സൗരവ് ദാസ്, CJP മുഖ്യ വക്താവ്
എഫ്.ഐ.ആറുകൾ പിൻവലിക്കുന്നതിന് സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഇടക്കാല ഉത്തരവ് തടസ്സമല്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കോടതി ഉത്തരവ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സർക്കാർ വാഗ്ദാനങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറരുതെന്നും, രാജ്യത്തെ യുവതലമുറ നൽകിയ ഉറപ്പുകൾ നടപ്പിലാക്കാൻ സർക്കാറിനോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണെന്നും സൗരവ് ദാസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.