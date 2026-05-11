17-ാമത് തമിഴ്നാട് നിയമസഭയുടെ ആദ്യ സമ്മേളനം; എംഎല്എമാരുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ഇന്ന്
ചെന്നൈ: പതിനേഴാമത് തമിഴ്നാട് നിയമസഭയുടെ ആദ്യ സമ്മേളനം ഇന്ന് തുടങ്ങും. 9.30 ന് തുടങ്ങുന്ന സഭാ നടപടികളില് എംഎല്എമാരുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞയാണ് ഇന്നത്തെ പ്രധാന അജണ്ട. നാളെയാണ് സ്പീക്കര്, ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കര് തെരഞ്ഞെടുപ്പ്. ശോലവണ്ടന് മണ്ഡലത്തിലെ ടിവികെ എംഎല്എയായ എംവി കറുപ്പയ്യയെ പ്രോ ടേം സ്പീക്കറായി ഇന്നലെ തെരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നു.
വിജയ്യുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ടിവികെ സര്ക്കാര് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് അധികാരമേറ്റെടുത്തത്. ആറ് വര്ഷത്തിന് ശേഷമാണ് ദ്രാവിഡ പാര്ട്ടിയല്ലാത്ത ഒരു പാര്ട്ടി തമ്ഴിനാട്ടില് സര്ക്കാര് രൂപീകരിക്കുന്നത്. വിജയ്ക്ക് പുറമെ ഒമ്പത് മന്ത്രിമാരും സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തിരുന്നു. പൊതുഭരണം, ആഭ്യന്തരം, പൊലീസ് വകുപ്പുകള് വിജയ് കൈകാര്യം ചെയ്യും.
ടിവികെ ജനറല് സെക്രട്ടറി എന് ആനന്ദ്, ടിവികെ ജനറല് സെക്രട്ടറി ആദവ് അര്ജുന, മുന് ഐആര്എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്, ടിവികെ ചീഫ് കോര്ഡിനേറ്റര് കെ എ സെങ്കോട്ടയ്യന്, ടിവികെ ട്രഷറര് പി വെങ്കട്ടരമണന്, ടിവികെ ജനറല് സെക്രട്ടറി നിര്മല് കുമാര്, ഈറോഡ് എംഎല്എ രാജ്മോഹന്, ടിവികെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ഡോ ടി കെ പ്രഭു, ശിവകാശി എംഎല്എ എസ് കീര്ത്തന എന്നിവരാണ് വിജയ്ക്കൊപ്പം സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തത്. ഉദയനിധി സ്റ്റാലിനെ നിയമസഭാ കക്ഷി നേതാവായി ഡിഎംകെയും തെരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നു