ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാറിന് തീപിടിച്ചു; അഞ്ച് മരണം
രാജസ്ഥാനിലെ ആൽവാർ ജില്ലയിലെ ഡൽഹി-മുംബൈ എക്സ്പ്രസ് വേയിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാറിന് തീപിടിച്ച് അഞ്ച് പേർ മരിച്ചു. ഒരാൾക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റതായി പോലീസ് പറഞ്ഞു. ബുധനാഴ്ച രാത്രി മൗജ്പൂരിന് സമീപമാണ് സംഭവം നടന്നത്. വൈഷ്ണോ ദേവിയിലേക്കുള്ള തീർത്ഥാടനത്തിൽ നിന്ന് മടങ്ങുകയായിരുന്നു സംഘം.
അഗ്നിശമന സേന സ്ഥലത്തെത്തി 15 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തീ നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കിയെങ്കിലും കാർ പൂർണ്ണമായും കത്തിനശിച്ചിരുന്നതായി അഡീഷണൽ പോലീസ് സൂപ്രണ്ട് പ്രിയങ്ക രഘുവംശി പറഞ്ഞു. കൊല്ലപ്പെട്ടവരിൽ മൂന്ന് സ്ത്രീകളും ഒരു പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയും ഒരു പുരുഷനും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇവർ മധ്യപ്രദേശിലെ ഷിയോപൂർ ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ളവരാണ്.
ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടാണ് തീപിടുത്തത്തിന് കാരണമെന്ന് സംശയിക്കുന്നതായി ഡെപ്യൂട്ടി സൂപ്രണ്ട് ഓഫ് പോലീസ് കൈലാഷ് ജിൻഡാൽ പറഞ്ഞു. സിഎൻജി വാഹനമായതിനാൽ തീ വേഗത്തിൽ പടർന്നു. അതിനാൽ വാഹനത്തിലുണ്ടായിരുന്നവർക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ സമയം കിട്ടിയില്ല.