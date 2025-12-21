കർണാടകയിൽ പ്രളയബാധിതർ ദുരിതത്തിൽ; വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും പുനരധിവാസം കടലാസിലൊതുങ്ങുന്നു
ബെംഗളൂരു: കർണാടകയിലെ പ്രളയബാധിത ഗ്രാമങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് കുടുംബങ്ങൾ ഇപ്പോഴും സുരക്ഷിതമായ പുനരധിവാസം കാത്തിരിക്കുന്നു. ഓരോ വർഷവും പ്രളയമുണ്ടാവുമ്പോൾ താൽക്കാലിക ആശ്വാസമായി ലഭിക്കുന്ന ധനസഹായമല്ലാതെ, തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് സുരക്ഷ നൽകുന്ന സ്ഥിരമായ പുനരധിവാസ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിൽ സർക്കാർ പരാജയപ്പെട്ടുവെന്നാണ് ഗ്രാമവാസികളുടെ പരാതി.
പ്രത്യേകിച്ച് വടക്കൻ കർണാടകയിലെ ബെലഗാവി, കലബുറഗി ജില്ലകളിൽ കൃഷ്ണ, ഭീമ നദികളിലെ ജലനിരപ്പ് ഉയരുന്നത് നൂറുകണക്കിന് ഗ്രാമങ്ങളെയാണ് പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുന്നത്. പലയിടങ്ങളിലും പുനരധിവാസത്തിനായി വീടുകൾ നിർമ്മിച്ചു നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവയിൽ വൈദ്യുതി, ശുദ്ധജലം, റോഡ് തുടങ്ങിയ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല. പല വീടുകളും കന്നുകാലികളെ പാർപ്പിക്കാനോ കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കാനോ ഉള്ള സൗകര്യങ്ങളില്ലാത്തത്ര ചെറുതാണെന്നും ഗ്രാമവാസികൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
നിലവിൽ പ്രളയസമയത്ത് ആളുകളെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കുക എന്ന താത്കാലിക രീതിയാണ് അധികൃതർ സ്വീകരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ പ്രളയം ആവർത്തിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, കൃഷിഭൂമിയും വീടുകളും നഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് ശാശ്വതമായ പരിഹാരമാണ് വേണ്ടതെന്ന് ഈ മേഖലയിലെ വിദഗ്ധരും ആവശ്യപ്പെടുന്നു. സർക്കാർ അടുത്തിടെ 'ഡിസാസ്റ്റർ റിസ്ക് റിഡക്ഷൻ റോഡ് മാപ്പ്' പുറത്തിറക്കിയെങ്കിലും അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രായോഗിക തലത്തിൽ എത്തിയിട്ടില്ലെന്നത് ദുരിതബാധിതരുടെ ആശങ്ക വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.