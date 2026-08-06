അസമിൽ പ്രളയക്കെടുതി രൂക്ഷം; 1.6 ലക്ഷം പേരെ ബാധിച്ചു, മരണസംഖ്യ 95 ആയി
ഗുവാഹത്തി: അസമിൽ പ്രളയസാഹചര്യം അതീവ ഗുരുതരമായി തുടരുന്നു. സംസ്ഥാനത്ത് പ്രളയത്തിലും കനത്ത മഴക്കെടുതിയിലും മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 95 ആയി ഉയർന്നു. 14 ജില്ലകളിലായി 1.6 ലക്ഷത്തിലധികം (1,60,000) ആളുകളെയാണ് വെള്ളപ്പൊക്കം നേരിട്ട് ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ശിവസാഗർ, ഗൊലാഘട്ട്, ജോർഹട്ട്, ബിശ്വനാഥ് തുടങ്ങിയ ജില്ലകളിലാണ് പ്രളയക്കെടുതി ഏറ്റവും രൂക്ഷമായി അനുഭവപ്പെടുന്നത്. ഇതിൽ ശിവസാഗർ ജില്ലയിൽ മാത്രം ഇതുവരെ 50 പേർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു. ചരൈദിയോയിൽ 21 പേരും ജോർഹട്ടിൽ 9 പേരും മരണപ്പെട്ടു.
സംസ്ഥാനത്ത് പതിനായിരക്കണക്കിന് ഹെക്ടർ കൃഷിഭൂമി പൂർണ്ണമായും വെള്ളത്തിനടിയിലാണ്. റോഡുകളും പാലങ്ങളും നദീതീരങ്ങളും തകർന്ന് പല പ്രദേശങ്ങളും ഒറ്റപ്പെട്ട നിലയിലാണ്. പ്രളയബാധിതർക്കായി നൂറിലധികം ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളും സഹായ വിതരണ കേന്ദ്രങ്ങളും തുറന്നിട്ടുണ്ട്.
കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രി ജെ.പി. നദ്ദ പ്രളയബാധിത പ്രദേശങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി ഹിമന്ത ബിശ്വ ശർമ്മയുമായി ചേർന്ന് സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തി. ദുരിതബാധിതർക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ പൂർണ്ണ പിന്തുണയും സഹായങ്ങളും വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.