അരുണാചലിൽ പ്രളയക്കെടുതി രൂക്ഷം; ആറുജില്ലകൾ ഒറ്റപ്പെട്ടു: രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് വ്യോമസേന രംഗത്ത്
ഇറ്റാനഗർ: കനത്ത മഴയെത്തുടർന്ന് അരുണാചൽ പ്രദേശിൽ മിന്നൽപ്രളയവും മണ്ണിടിച്ചിലും രൂക്ഷമാകുന്നു. സംസ്ഥാനത്തെ ആറ് പ്രമുഖ ജില്ലകൾ നിലവിൽ പൂർണ്ണമായും ഒറ്റപ്പെട്ട നിലയിലാണ്. റോഡ് ഗതാഗതം പൂർണ്ണമായി തടസ്സപ്പെട്ടതോടെ ദുരന്തബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനും ദുരിതാശ്വാസ സാമഗ്രികൾ എത്തിക്കുന്നതിനുമായി ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേന (IAF) രംഗത്തിറങ്ങി.
കീയി പന്യോർ (Keyi Panyor) ജില്ലയിലെ നീപ്കോ (NEEPCO) പ്രൊജക്റ്റ് കോളനിയിലാണ് മിന്നൽപ്രളയം ഏറ്റവും കൂടുതൽ നാശനഷ്ടം വിതച്ചത്. ഇവിടെ ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ട് ഒരു സ്ത്രീ മരണപ്പെടുകയും നാല് പേരെ കാണാതാവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാണാതായവർക്കായുള്ള തിരച്ചിൽ എൻ.ഡി.ആർ.എഫ് (NDRF), എസ്.ഡി.ആർ.എഫ് (SDRF), സംസ്ഥാന പോലീസ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഊർജ്ജിതമായി തുടരുകയാണ്.
കീയി പന്യോർ, ക്രാ ദാദി, കുറുങ് കുമേ, ലോവർ സുബൻസിരി, കംലെ, അപ്പർ സുബൻസിരി എന്നീ ആറ് ജില്ലകളാണ് നിലവിൽ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഒറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ദേശീയപാത 13-ൽ ഉൾപ്പെടെ വൻതോതിൽ മണ്ണിടിഞ്ഞുവീണത് ഗതാഗത പുനഃസ്ഥാപനത്തിന് കനത്ത വെല്ലുവിളി ഉയർത്തുന്നുണ്ട്.
വ്യോമസേനയുടെ ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ദുരന്തബാധിത പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് രക്ഷാപ്രവർത്തകരെയും ബോട്ട് അടക്കമുള്ള അത്യാധുനിക ഉപകരണങ്ങളും എത്തിച്ചുവരികയാണ്. കുടുങ്ങിക്കിടന്ന വിനോദസഞ്ചാരികളെയും രോഗികളെയും സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അരുണാചലിലെ കനത്ത പ്രളയത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അയൽസംസ്ഥാനമായ അസമിലെ താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിലും അതീവ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം (High Alert) പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്.