നേപ്പാളിലെ പ്രളയം; 320 ഇന്ത്യക്കാരെ കാണാനില്ല, 400 പേർ ചൈനയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു: വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം
ന്യൂഡൽഹി: നേപ്പാൾ-തിബറ്റ് അതിർത്തി മേഖലയിലുണ്ടായ കനത്ത പ്രളയത്തെത്തുടർന്ന് 320 ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരെ കാണാതായതായും 400-ഓളം പേർ ചൈനീസ് അതിർത്തിയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നതായും കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം (MEA) അറിയിച്ചു. കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവരെ സുരക്ഷിതമായി തിരിച്ചെത്തിക്കാനുള്ള രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് രൺധീർ ജയ്സ്വാൾ വ്യക്തമാക്കി.
ചൈനീസ് അതിർത്തിയിൽ (തിബറ്റ്) കുടുങ്ങിയ 400 ഇന്ത്യക്കാരും സുരക്ഷിതരാണെന്നും ബന്ധുക്കളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നുണ്ടെന്നും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. ചൈനയിലെ പ്രാദേശിക അധികൃതരുമായി സഹകരിച്ച് ഇവരെ ഒഴിപ്പിക്കാനുള്ള നടപടികൾ ദില്ലിയിലെയും ബീജിംഗിലെയും ഇന്ത്യൻ എംബസികൾ വഴി ഏകോപിപ്പിച്ചു വരുന്നു. ചൈനയിൽ കുടുങ്ങിയ ചില സംഘങ്ങൾ ഇതിനകം തന്നെ നേപ്പാൾ വഴി യാത്ര തിരിച്ച് സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
അതേസമയം, പ്രളയബാധിത മേഖലകളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തിയ 21 തമിഴ്നാട് സ്വദേശികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള തീർഥാടകർ ഡൽഹിയിൽ തിരിച്ചെത്തി. നേപ്പാളിലെ ത്രിശൂലി-1 ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന 63 ഇന്ത്യക്കാരെയും സുരക്ഷിതമായി രക്ഷപ്പെടുത്തി.
ദുരന്തത്തിൽ നേപ്പാളിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം കുത്തനെ ഉയരുകയാണ്. ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ഇന്ത്യ ഇതുവരെ ടൺ കണക്കിന് അടിയന്തര സഹായ സാമഗ്രികളും വൈദ്യസഹായ സംഘങ്ങളെയും നേപ്പാളിലേക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനായി എന്.ഡി.ആര്.എഫ് (NDRF) സംഘങ്ങളെയും ബെയിലീ പാലങ്ങളും നൽകാൻ ഇന്ത്യ സന്നദ്ധത അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
കാണാതായ ഇന്ത്യക്കാരെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനായി വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയവും കഠ്മണ്ഡു, ബീജിംഗ് എംബസികളും 24 മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഹെൽപ്പ് ലൈനുകൾ തുറന്നിട്ടുണ്ട്.