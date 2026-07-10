ഗുജറാത്തിൽ പ്രളയക്കെടുതി രൂക്ഷം; മരണസംഖ്യ 23 ആയി: ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കാലവർഷക്കെടുതിയിൽ സൂററ്റ്
അഹമ്മദാബാദ്: ഗുജറാത്തിൽ കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായി തുടരുന്ന കനത്ത കാലവർഷത്തെത്തുടർന്നുണ്ടായ പ്രളയത്തിൽ മരണസംഖ്യ 23 ആയി ഉയർന്നതായി അധികൃതർ അറിയിച്ചു. സംസ്ഥാനത്ത് പെയ്യുന്ന റെക്കോർഡ് മഴയിൽ വൻ നാശനഷ്ടങ്ങളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൽ വജ്രനഗരമായ സൂററ്റാണ് പ്രളയക്കെടുതിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്നത്.
സൂററ്റിലെ നഗര-ഗ്രാമ പ്രദേശങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും വെള്ളത്തിനടിയിലായി. നഗരത്തിലെ പ്രധാന തോടുകളും (Creeks) മറ്റ് ജലാശയങ്ങളും കരകവിഞ്ഞൊഴുകിയതോടെ താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിലെ ജനവാസ മേഖലകൾ ഒറ്റപ്പെട്ടു. പലയിടങ്ങളിലും റോഡ്, റെയിൽ ഗതാഗതം പൂർണ്ണമായും തടസ്സപ്പെടുകയും വിദ്യാലയങ്ങൾക്ക് അവധി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ സേനയും (NDRF) സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ സേനയും (SDRF) ചേർന്ന് യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിലാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തുന്നത്. വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടുപോയ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളെ ഇതിനകം സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്കും ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലേക്കും മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചു. കനത്ത മഴ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വരും ദിവസങ്ങളിലും സംസ്ഥാനത്ത് അതീവ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.