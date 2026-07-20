കാറിന് പിന്നാലെ അടുക്കളയിലേക്കും; എൽപിജിക്ക് പകരക്കാരനായി 'എഥനോൾ' എത്തുന്നു
ന്യൂഡൽഹി: വാഹനങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ രാജ്യത്തെ അടുക്കളകളിലേക്കും ഹരിത ഇന്ധനമായ എഥനോൾ എത്തിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഒരുങ്ങുന്നു. നിലവിലുള്ള എൽപിജി (LPG) പാചകവാതകത്തിന് പകരമായി, അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊപ്പം ഉപയോഗിക്കാവുന്ന പ്രധാന പാചക ഇന്ധനമായി എഥനോളിനെ മാറ്റാനാണ് കേന്ദ്രത്തിന്റെ നീക്കം. ഇതിനായുള്ള പുതിയ നയരൂപീകരണം അന്തിമഘട്ടത്തിലാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.
രാജ്യത്ത് നിലവിൽ എഥനോൾ ഉത്പാദനം ആവശ്യത്തിലധികം വർദ്ധിച്ച പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ പുതിയ തീരുമാനം. പ്രതിവർഷം 20 ബില്യൺ ലിറ്ററിലധികം എഥനോൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള ശേഷി നിലവിൽ ഇന്ത്യക്കുണ്ട്. പെട്രോളിൽ 20 ശതമാനം എഥനോൾ കലർത്തുന്ന (E20) പദ്ധതി വിജയകരമായി മുന്നേറുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, അധികം വരുന്ന എഥനോൾ പാചക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി വിനിയോഗിക്കാനാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
എഥനോൾ അടുക്കളയിൽ എത്തുമ്പോൾ:
എഥനോൾ സ്റ്റൗവുകൾ: എൽപിജി സ്റ്റൗവുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി എഥനോൾ ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രത്യേക സ്റ്റൗവുകൾ വിവിധ ഐഐടികളുടെ (IIT) നേതൃത്വത്തിൽ പരീക്ഷണഘട്ടത്തിലാണ്.
ഇന്ധനക്ഷമത: എൽപിജിയേക്കാൾ 20 മുതൽ 30 ശതമാനം വരെ കൂടുതൽ ഇന്ധനക്ഷമത എഥനോൾ പാചക സംവിധാനങ്ങൾക്കുണ്ടാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.
ലഭ്യത: പെട്രോൾ പമ്പുകളിൽ സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രത്യേക 'എഥനോൾ എടിഎമ്മുകൾ' (Ethanol ATMs) വഴിയോ കാനിസ്റ്ററുകൾ (Canisters) വഴിയോ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് എഥനോൾ ലഭ്യമാക്കാനാണ് പൊതുമേഖലാ എണ്ണക്കമ്പനികളുടെ ആലോചന.
സബ്സിഡി: പുതിയ ഇന്ധനത്തിലേക്ക് ജനങ്ങളെ ആകർഷിക്കാൻ എഥനോൾ പാചക പദ്ധതിക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പ്രത്യേക സബ്സിഡി പ്രഖ്യാപിച്ചേക്കുമെന്നും സൂചനയുണ്ട്.
ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന അസംസ്കൃത എണ്ണയെയും എൽപിജിയെയും ആശ്രയിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കുന്നതിലൂടെ കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ വിദേശനാണ്യം ലാഭിക്കാൻ ഈ നീക്കത്തിലൂടെ സാധിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. ബ്രസീൽ, ചില ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങൾ എന്നിവടങ്ങളിൽ നിലവിൽ എഥനോൾ പാചക ഇന്ധനമായി വിജയകരമായി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. വരും മാസങ്ങളിൽ തന്നെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായേക്കും.