ആരോഗ്യകരമായ തീരുമാനമെടുക്കാൻ ഫുഡ് ലേബലുകൾ പര്യാപ്തമല്ല; 'ഫ്രണ്ട് ഓഫ് പാക്ക് ലേബലിംഗ്' (FOPL) ഉടൻ നടപ്പാക്കണമെന്ന് പാർലമെന്ററി സമിതിയുടെ ശക്തമായ ശുപാർശ
ന്യൂഡൽഹി: പാക്കറ്റ് ഭക്ഷണസാധനങ്ങളുടെ ലേബലുകളിൽ പോഷക വിവരങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്ന 'ഫ്രണ്ട് ഓഫ് പാക്ക് ലേബലിംഗ്' (FOPL) സംവിധാനം ഉടൻ നടപ്പാക്കണമെന്ന് പാർലമെന്ററി സബ്ഓർഡിനേറ്റ് നിയമനിർമ്മാണ സമിതി (Committee on Subordinate Legislation) ശക്തമായി ശുപാർശ ചെയ്തു. നിലവിലെ ലേബലുകൾ സാധാരണ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് വായിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും പ്രയാസമാണ്. ഇത് ആരോഗ്യകരമായ വാങ്ങൽ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിൽ നിന്ന് അവരെ തടയുന്നു എന്നും സമിതി റിപ്പോർട്ടിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
പ്രധാന കണ്ടെത്തലുകളും ശുപാർശകളും:
1. ലേബലുകൾ ലളിതമാക്കണം:
- വായിക്കാനുള്ള പ്രയാസം: നിലവിലെ ലേബലുകൾ പാക്കറ്റിന്റെ പുറകിൽ വളരെ ചെറിയ ഫോണ്ടിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതിനാൽ പലർക്കും വായിക്കാൻ പ്രയാസമാണ്.
- FOPL ആവശ്യകത: കുറഞ്ഞ സാക്ഷരതയുള്ളവർക്ക് പോലും വേഗത്തിലും കൃത്യമായും തീരുമാനമെടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന മുന്നറിയിപ്പ് ലേബലുകളോടുകൂടിയ FOPL സംവിധാനം ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ (FSSAI) പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം.
- ഫോണ്ട് സൈസ്: എളുപ്പത്തിൽ വായിക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ, ഒരു നിശ്ചിത കുറഞ്ഞ ഫോണ്ട് സൈസുള്ള പട്ടികാ രൂപത്തിലായിരിക്കണം ഈ പാനൽ.
2. ഒഴിവാക്കലുകൾ നിർത്തലാക്കണം:
- മുന്നറിയിപ്പില്ലാത്ത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ: പൊണ്ണത്തടി, പ്രമേഹം തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങളുമായി ബന്ധമുണ്ടായിട്ടും മധുരപലഹാരങ്ങൾ, മദ്യപാനീയങ്ങൾ, ചൂയിംഗം എന്നിവയ്ക്ക് നിർബന്ധിത പോഷക ലേബലിംഗിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത് "അപകടകരമാണ്" എന്ന് സമിതി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
- ശുപാർശ: ഈ ഒഴിവാക്കലുകൾ പരിമിതപ്പെടുത്താൻ FSSAI നിയമം ഭേദഗതി ചെയ്യണം. പച്ചമരുന്നുകൾ, സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങൾ പോലുള്ള സംസ്കരിക്കാത്ത സാധനങ്ങൾക്ക് മാത്രമായിരിക്കണം ഇത്തരം ഇളവുകൾ.
3. മറ്റ് പ്രധാന നിർദ്ദേശങ്ങൾ:
- മിൽക്ക് Vs പ്ലാന്റ് ബേസ്ഡ്: പാൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങളെയും സസ്യാധിഷ്ഠിത ബദൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങളെയും (Plant-based alternatives) വേർതിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്ന വ്യക്തമായ ലേബലിംഗ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ വേണം.
- ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കണം: നിയമലംഘനങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് വർദ്ധിപ്പിച്ച പിഴ ചുമത്തണം.
- വിപണി പരിശോധന: ഉപഭോക്താക്കളുടെ പ്രയോജനത്തിനായി പതിവായി വിപണി ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തണം.
ശിവസേന എം.പി. മിലിന്ദ് ദിയോറ അധ്യക്ഷനായ സമിതിയുടെ ഈ ശുപാർശകൾ, 2022 മുതൽ FOPL നടപ്പാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് FSSAIയുടെ പരിഗണനയിലുള്ള കരട് വിജ്ഞാപനത്തിനും സുപ്രീം കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലുള്ള പൊതുതാൽപര്യ ഹർജിക്കും ഇടയിലാണ് വരുന്നത് എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്.
പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി നേരത്തെ ഇന്ത്യൻ ജനതയിൽ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന അമിതവണ്ണത്തെക്കുറിച്ചും എണ്ണയുടെയും കൊഴുപ്പിന്റെയും ഉപഭോഗം കുറയ്ക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ചും സംസാരിച്ചിരുന്നു.