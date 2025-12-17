യാത്രക്കാരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്; ട്രെയിൻ ചാർട്ട് തയ്യാറാക്കുന്ന സമയക്രമത്തിൽ മാറ്റം: ഇനി 10 മണിക്കൂർ മുമ്പ് റെഡി
ന്യൂഡൽഹി: ട്രെയിൻ യാത്രക്കാരുടെ സൗകര്യം കണക്കിലെടുത്ത് റിസർവേഷൻ ചാർട്ട് തയ്യാറാക്കുന്ന സമയക്രമത്തിൽ സുപ്രധാന മാറ്റവുമായി ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ. ഇനി മുതൽ ട്രെയിൻ പുറപ്പെടുന്നതിന് 10 മണിക്കൂർ മുമ്പ് ആദ്യ റിസർവേഷൻ ചാർട്ട് തയ്യാറാക്കും. യാത്രക്കാർക്ക് തങ്ങളുടെ സീറ്റ് സ്ഥിരീകരണത്തെക്കുറിച്ചും യാത്രാ പ്ലാനുകളെക്കുറിച്ചും നേരത്തെ ധാരണ ലഭിക്കാൻ ഈ മാറ്റം സഹായിക്കും.
നിലവിൽ ട്രെയിൻ പുറപ്പെടുന്നതിന് നാല് മണിക്കൂർ മുമ്പായിരുന്നു ആദ്യ ചാർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിരുന്നത്. ഈ രീതി പരിഷ്കരിച്ചുകൊണ്ടാണ് പുതിയ തീരുമാനം വന്നിരിക്കുന്നത്.
പുതിയ പരിഷ്കാരത്തിലെ പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
- നേരത്തെയുള്ള വിവരം: ചാർട്ട് നേരത്തെ തയ്യാറാക്കുന്നതിലൂടെ വെയിറ്റിംഗ് ലിസ്റ്റിലുള്ള യാത്രക്കാർക്ക് ടിക്കറ്റ് കൺഫേം ആയോ എന്നറിയാൻ കൂടുതൽ സമയം ലഭിക്കും.
- രണ്ടാം ചാർട്ട്: ആദ്യ ചാർട്ട് 10 മണിക്കൂർ മുമ്പ് വരുമെങ്കിലും, രണ്ടാമത്തെയും അവസാനത്തെയും ചാർട്ട് ട്രെയിൻ പുറപ്പെടുന്നതിന് 30 മിനിറ്റ് മുമ്പ് മാത്രമേ തയ്യാറാക്കൂ. ഇതിൽ അവസാന നിമിഷം റദ്ദാക്കുന്ന ടിക്കറ്റുകൾ മൂലമുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ഉൾപ്പെടും.
- ടിക്കറ്റ് ബുക്കിംഗ്: ആദ്യ ചാർട്ട് തയ്യാറാക്കിയ ശേഷവും സീറ്റുകൾ ഒഴിവുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്റർനെറ്റ് വഴിയോ പി.ആർ.എസ് കൗണ്ടറുകൾ വഴിയോ രണ്ടാമത്തെ ചാർട്ട് വരുന്നത് വരെ ടിക്കറ്റുകൾ ബുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.
യാത്രക്കാരുടെ തിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കാനും അവസാന നിമിഷത്തെ ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനുമാണ് റെയിൽവേ ഈ മാറ്റം കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. ദീർഘദൂര യാത്രക്കാർക്ക് ഈ തീരുമാനം ഏറെ ഗുണകരമാകും.
