ഉപയോക്താക്കളുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്; ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത അറ്റകുറ്റപ്പണി: സെപ്റ്റംബർ 4-ന് രാത്രി എസ്ബിഐ യുപിഐ സേവനങ്ങൾ തടസ്സപ്പെടും

By  Metro Desk Sep 2, 2026, 18:31 IST
SBI

സാങ്കേതിക സംവിധാനങ്ങൾ നവീകരിക്കുന്നതിന്റെയും (Scheduled Maintenance Activity) അറ്റകുറ്റപ്പണികളുടെയും ഭാഗമായി രാജ്യത്തെ പ്രമുഖ പൊതുമേഖലാ ബാങ്കായ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ (SBI) യുപിഐ (UPI) സേവനങ്ങൾ തടസ്സപ്പെടുമെന്ന് ബാങ്ക് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. സെപ്റ്റംബർ 4 (വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി / വെള്ളിയാഴ്ച പുലർച്ചെ) 12:15 മുതൽ 1:00 മണി വരെയുള്ള 45 മിനിറ്റോളമാണ് സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാകാതിരിക്കുക.

​ഈ സമയപരിധിയിൽ ഓൺലൈൻ യുപിഐ ഇടപാടുകൾ നടത്താൻ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് തടസ്സം നേരിട്ടേക്കാം. എന്നാൽ അറ്റകുറ്റപ്പണി വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കി സേവനങ്ങൾ നേരത്തെ തന്നെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് ബാങ്കിന്റെ പ്രതീക്ഷ.

​സേവനങ്ങൾ തടസ്സപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ചെറിയ തുകകളുടെ ഇടപാടുകൾ നടത്താനായി ഉപയോക്താക്കൾക്ക് യുപിഐ ലൈറ്റ് (UPI Lite) സംവിധാനം ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് ബാങ്ക് വ്യക്തമാക്കി. പിൻ നമ്പർ درج ചെയ്യാതെ തന്നെ 1,000 രൂപ വരെയുള്ള ചെറുകിട ഡിജിറ്റൽ ഇടപാടുകൾ നടത്താൻ യുപിഐ ലൈറ്റിലൂടെ സാധിക്കും. ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടിൽ ബാങ്ക് ഖേദം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ഇടപാടുകൾ മുൻകൂട്ടി പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ നിർദേശിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

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