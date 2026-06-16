ചരിത്രത്തിലാദ്യം; നീറ്റ് പുനഃപരീക്ഷയുടെ ചോദ്യപേപ്പറുകൾ എത്തിക്കാൻ വ്യോമസേന
ന്യൂഡൽഹി: കനത്ത വിവാദങ്ങൾക്കും പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കും വഴിവെച്ച നീറ്റ്-യുജി (NEET-UG) പരീക്ഷാ ചോർച്ചയ്ക്ക് പിന്നാലെ, ജൂൺ 21-ന് നടക്കാനിരിക്കുന്ന പുനഃപരീക്ഷയുടെ സുരക്ഷയ്ക്കായി അസാധാരണ നടപടികളുമായി കേന്ദ്ര സർക്കാരും നാഷണൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ഏജൻസിയും (NTA). ചോദ്യപേപ്പറുകൾ സുരക്ഷിതമായി പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ എത്തിക്കാൻ ഇത്തവണ ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയുടെ (IAF) സഹായമാണ് രാജ്യം തേടിയിരിക്കുന്നത്.
വ്യോമസേനയുടെ പ്രത്യേക സി-17 ഗ്ലോബ്മാസ്റ്റർ (C-17 Globemaster), സി-130 ജെ ഹെർക്കുലീസ് (C-130J Hercules) തുടങ്ങിയ വമ്പൻ വിമാനങ്ങളും ഹെലികോപ്റ്ററുകളും ഉപയോഗിച്ചാണ് രാജ്യത്തെ 18 പ്രധാന തന്ത്രപ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് ചോദ്യപേപ്പറുകൾ വ്യോമമാർഗ്ഗം എത്തിക്കുന്നത്. നിലവിൽ രാജ്യത്ത് പെയ്യുന്ന കനത്ത കാലവർഷവും പ്രളയസാധ്യതയും റോഡ് മാർഗ്ഗമുള്ള ഗതാഗതത്തെ ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാലാണ് ഈ വ്യോമയാന നീക്കം. സാധാരണഗതിയിൽ ചോദ്യപേപ്പറുകൾ എത്തിക്കാൻ 8 മുതൽ 10 ദിവസങ്ങൾ വരെ എടുക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത് വ്യോമസേനയുടെ സഹായത്തോടെ ഇത് 4 മുതൽ 5 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കും.
കർശന സുരക്ഷാ പ്രോട്ടോക്കോൾ:
വ്യോമത്താവളങ്ങളിൽ എത്തിക്കുന്ന ചോദ്യപേപ്പറുകൾ സി.ആർ.പി.എഫ് (CRPF), പ്രാദേശിക പോലീസ് എന്നിവരുടെ കനത്ത സുരക്ഷാ വലയത്തിൽ മൾട്ടി-ലെയർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ (ബഹുതല സുരക്ഷ) ഉറപ്പാക്കിയാണ് ജില്ലാ ട്രഷറികളിലേക്കും ബാങ്ക് ലോക്കറുകളിലേക്കും മാറ്റുന്നത്.
ഇതുകൂടാതെ പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടുകൾ തടയാൻ എ.ഐ (AI) ക്യാമറകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിരീക്ഷണ സംവിധാനങ്ങളും ഇത്തവണ പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. മെയ് 3-ന് നടന്ന പരീക്ഷ ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയെ തുടർന്ന് റദ്ദാക്കിയ സാഹചര്യത്തിലാണ് ലക്ഷക്കണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും രക്ഷിതാക്കളുടെയും വിശ്വാസ്യത വീണ്ടെടുക്കാൻ സർക്കാർ ഈ അടിയന്തര പ്രതിരോധ നടപടികളിലേക്ക് കടന്നത്.