ചരിത്രത്തിലാദ്യം; നിതി ആയോഗ് യോഗത്തിൽ രാജ്യത്തെ 28 സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും മുഖ്യമന്ത്രിമാർ പങ്കെടുത്തു
ന്യൂഡൽഹി: നിതി ആയോഗ് രൂപീകരിച്ചതിന് ശേഷം ആദ്യമായി രാജ്യത്തെ 28 സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും മുഖ്യമന്ത്രിമാർ പങ്കെടുത്ത ഗവേണിങ് കൗൺസിൽ യോഗം നടന്നു. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ വ്യാഴാഴ്ച ഡൽഹിയിലെ രാഷ്ട്രപതി ഭവൻ കൾച്ചറൽ സെന്ററിലായിരുന്നു 11-ാമത് വാർഷിക യോഗം ചേർന്നത്.
സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മുഖ്യമന്ത്രിമാർക്ക് പുറമെ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലെ ലഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണർമാരും അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർമാരും ഈ ഏകദിന യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. ഇന്ത്യയുടെ വികസന യാത്രയ്ക്ക് വേഗത കൂട്ടാൻ കേന്ദ്രവും സംസ്ഥാനങ്ങളും ഒന്നിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടു. 'വികസിത് ഭാരതം @2047' എന്ന ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കുന്നതിൽ കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ കൂട്ടായ ശ്രമങ്ങൾ നിർണായക പങ്കുവഹിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
'വികസിത് ഭാരത് @2047-നായുള്ള എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന മനുഷ്യവിഭവശേഷി വികസനം' (Inclusive Human Development for Viksit Bharat @2047) എന്ന പ്രമേയത്തിലായിരുന്നു ഇത്തവണത്തെ ചർച്ചകൾ. മയക്കുമരുന്ന് മാഫിയ, സൈബർ തട്ടിപ്പുകൾ തുടങ്ങിയ സാമൂഹിക വെല്ലുവിളികളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾ ജാഗ്രത പുലർത്തണമെന്നും, എൽ നിനോ പ്രതിഭാസം മൂലമുണ്ടാകുന്ന പ്രതിസന്ധികൾ മറികടക്കാൻ ജലസംരക്ഷണത്തിനും ജൈവകൃഷിക്കും മുൻഗണന നൽകണമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി യോഗത്തിൽ അഭ്യർത്ഥിച്ചു.