അയോധ്യ രാമക്ഷേത്രത്തിന് ആദ്യമായി സി.ഇ.ഒ വരുന്നു; അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി ജൂലൈ 18

By  Metro Desk Jul 14, 2026, 13:21 IST
അയോധ്യ

അയോധ്യയിലെ ശ്രീരാമ ജന്മഭൂമി തീർത്ഥക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റ് ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ (CEO) തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. താല്പര്യമുള്ള യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ജൂലൈ 18 വൈകുന്നേരം 4 മണി വരെ അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കാം.

​അടുത്തകാലത്തായി ഉയർന്നുവന്ന സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേട് ആരോപണങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഭരണം കൂടുതൽ സുതാര്യവും കാര്യക്ഷമവുമാക്കുന്നതിനാണ് ട്രസ്റ്റ് ഈ പുതിയ തസ്തിക രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

​യോഗ്യതകളും നിബന്ധനകളും:

പ്രായപരിധി: 50 നും 70 നും ഇടയിൽ.

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത: അംഗീകൃത സർവ്വകലാശാലയിൽ നിന്നുള്ള ബിരുദം.

പ്രവൃത്തിപരിചയം: പ്രമുഖ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലോ സർക്കാർ വകുപ്പുകളിലോ കമ്പനികളിലോ മാനേജീരിയൽ തസ്തികയിൽ കുറഞ്ഞത് 20 വർഷത്തെ പരിചയം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ക്ഷേത്രങ്ങളോ മറ്റ് ഹിന്ദു മതസ്ഥാപനങ്ങളോ കൈകാര്യം ചെയ്ത് പരിചയമുള്ളവർക്ക് മുൻഗണന ലഭിക്കും.

മറ്റ് വ്യവസ്ഥകൾ: അപേക്ഷകർ സനാതന ധർമ്മത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരും (ഹൈന്ദവർ) വൈഷ്ണവ പാരമ്പര്യത്തിലുള്ള രാമഭക്തരും ആയിരിക്കുന്നത് കൂടുതൽ അനുകൂല ഘടകമായി പരിഗണിക്കും. കൂടാതെ ഹിന്ദി, ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷകളിൽ മികച്ച ജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരിക്കണം.

​തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയെ മൂന്ന് വർഷത്തെ കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും അയോധ്യയിൽ നിയമിക്കുക. അപേക്ഷകൾ സൂക്ഷ്മപരിശോധന നടത്തുന്നതിനായി മുൻ സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജി ജസ്റ്റിസ് പ്രമോദ് കോഹ്ലിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മൂന്നംഗ സമിതിയെ ട്രസ്റ്റ് ഇതിനകം നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

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