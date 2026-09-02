മുൻ എയർ മാർഷൽ ജീതേന്ദ്ര മിശ്ര രാമക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റിന്റെ ആദ്യ സിഇഒ; ഭരണനടപടികൾ ഇനി മുൻ വ്യോമസേന പ്രമുഖന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ
അയോധ്യ: ശ്രീരാമ ജന്മഭൂമി തീർത്ഥ ക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റിന്റെ ആദ്യ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസറായി (സിഇഒ) മുൻ എയർ മാർഷൽ ജീതേന്ദ്ര മിശ്രയെ നിയമിച്ചു. അയോധ്യയിൽ ചേർന്ന ട്രസ്റ്റ് യോഗത്തിലാണ് ഈ നിർണായക തീരുമാനം കൈക്കൊണ്ടത്.
ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഭരണപരമായ കാര്യക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും സാമ്പത്തിക ക്രമീകരണങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുമായി ഒരു പുതിയ സിഇഒ തസ്തിക സൃഷ്ടിക്കാൻ ട്രസ്റ്റ് തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. റിട്ടയേർഡ് ജസ്റ്റിസ് പ്രമോദ് കോഹ്ലിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മൂന്നംഗ സെർച്ച് കമ്മിറ്റിയാണ് ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ തെരഞ്ഞെടുത്തത്. ലഭിച്ച 5,585 അപേക്ഷകളിൽനിന്ന് സമഗ്രമായ പരിശോധനകൾക്കും അഭിമുഖങ്ങൾക്കും ശേഷമാണ് മിശ്രയെ ഈ സ്ഥാനത്തേക്ക് നിശ്ചയിച്ചത്.
ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയിൽ 38 വർഷത്തോളം സേവനമനുഷ്ഠിച്ച ജീതേന്ദ്ര മിശ്ര, വെസ്റ്റേൺ എയർ കമാൻഡിന്റെ എയർ ഓഫീസർ കമാൻഡിംഗ് ഇൻ ചീഫ് ആയി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓപ്പറേഷൻ സിന്ധൂരിലെ വ്യോമസേനാ നീക്കങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയതിന് ഉന്നത സൈനിക ബഹുമതിയായ സർവോത്തം യുദ്ധ് സേവാ മെഡൽ (SYSM) നേടിയിട്ടുണ്ട്. ഉത്തർപ്രദേശിലെ ദിയോറിയ സ്വദേശിയാണ്.
ക്ഷേത്രത്തിലെ ഭക്തജന സൗകര്യങ്ങൾ, സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ, ജീവനക്കാരുടെ ഏകോപനം, സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങൾ എന്നിവയുടെ പൂർണ ചുമതല ഇനി സിഇഒ എന്ന നിലയിൽ ജീതേന്ദ്ര മിശ്രയ്ക്കായിരിക്കും.