മുൻ ഗുണ്ടാനേതാവ് അതീഖ് അഹമ്മദിന്റെ ഇളയ മകൻ ജാൻസിയിലുണ്ടായ വാഹനാപകടത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു
Aug 6, 2026, 14:33 IST
ഉത്തർപ്രദേശിലെ ജാൻസി-കാൺപൂർ ദേശീയപാതയിലുണ്ടായ വാഹനാപകടത്തിൽ മുൻ ഗുണ്ടാനേതാവും രാഷ്ട്രീയ നേതാവുമായിരുന്ന അതീഖ് അഹമ്മദിന്റെ ഇളയ മകൻ അബാൻ അഹമ്മദ് (Abaan Ahmed) കൊല്ലപ്പെട്ടു.
ജാൻസി ജയിലിൽ കഴിയുന്ന തന്റെ മൂത്ത സഹോദരനെ സന്ദർശിക്കാൻ പോകുന്ന വഴിയാണ് അപകടമുണ്ടായത്. ഇവർ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന കാർ നിയന്ത്രണം വിട്ട് ദേശീയപാതയിലെ ഡിവൈഡറിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറുകയായിരുന്നു. കാറിലുണ്ടായിരുന്ന മറ്റൊരാൾ കൂടി അപകടത്തിൽ മരണപ്പെട്ടു. പരിക്കേറ്റ മറ്റ് രണ്ടുപേരെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച് ചികിത്സ നൽകിവരുന്നു.