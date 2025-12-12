മുൻ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയും കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായ ശിവരാജ് പാട്ടീൽ അന്തരിച്ചു
കോൺഗ്രസ് നേതാവും മുൻ ലോക്സഭാ സ്പീക്കറും കേന്ദ്രമന്ത്രിയുമായിരുന്ന ശിവരാജ് പാട്ടീൽ അന്തരിച്ചു. 90 വയസായിരുന്നു. ലാത്തൂരിലെ വസതിയിൽ വെച്ചായിരുന്നു അന്ത്യം. ലാത്തൂരിൽ നിന്ന് ഏഴ് തവണ ലോക്സഭയിലെത്തി. 2004 മുതൽ 2008 വരെ ആദ്യ യുപിഎ സർക്കാരിൽ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയായിരുന്നു
2008ൽ മുംബൈ ഭീകരാക്രമണങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ശിവരാജ് പാട്ടീൽ രാജിവെക്കുകയായിരുന്നു. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ലാത്തൂരിൽ 1935 ഒക്ടോബർ 12നാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത്. ബി എസ് സിയിൽ ബിരുദവും പിന്നീട് നിയമ ബിരുദവും നേടി. 1972ൽ മഹാരാഷ്ട്ര നിയമസഭയിലേക്ക് കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥിയായി വിജയിച്ചു
പിന്നീട് മന്ത്രിയായും സ്പീക്കറും പ്രവർത്തിച്ചു. 1980ൽ ലാത്തൂരിൽ നിന്ന് ലോക്സഭയിലെത്തി. 2004 വരെ ലാത്തൂർ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് തുടർച്ചയായി ഏഴ് തവണ ലോക്സഭാംഗമായിരുന്നു. 1980 മുതൽ 1989 വരെ കേന്ദ്രമന്ത്രിയായി പ്രവർത്തിച്ചു. 1991 മുതൽ 1996 വരെ ലോക്സഭാ സ്പീക്കറായിരുന്നു. 2010 മുതൽ 2015 വരെ പഞ്ചാബ് ഗവർണറായും പ്രവർത്തിച്ചു.