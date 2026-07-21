നാല് മണിക്കൂർ വെറുതെ പാഴാക്കി; ജെ.പി നദ്ദയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച പ്രയോജനപ്പെട്ടില്ലെന്ന് സി.ജെ.പി വക്താവ്
Jul 21, 2026, 11:32 IST
ന്യൂഡൽഹി: ബി.ജെ.പി ദേശീയ അധ്യക്ഷനും കേന്ദ്രമന്ത്രിയുമായ ജെ.പി. നദ്ദയുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ച പൂർണ്ണമായും പരാജയമായിരുന്നുവെന്നും നാല് മണിക്കൂർ വെറുതെ പാഴാവുകയാണ് ഉണ്ടായതെന്നും സി.ജെ.പി (സിറ്റിസൺസ് ഫോർ ജസ്റ്റിസ് ആൻഡ് പീസ് / കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി) വക്താവ് സൗരവ് ദാസ്. ഡൽഹിയിൽ നടക്കുന്ന പ്രതിഷേധങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരുമായി നടത്തിയ ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷമാണ് നേതാക്കൾ ശക്തമായ അമർഷം രേഖപ്പെടുത്തിയത്.
തങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളിൽ കൃത്യമായ ഉറപ്പോ പരിഹാരമോ നൽകാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ശ്രമമുണ്ടായില്ലെന്ന് വക്താവ് ആരോപിച്ചു. ദീർഘനേരം നീണ്ട ചർച്ചയിൽ നിന്ന് അനുകൂലമായ യാതൊരു നിലപാടും ഉരുത്തിരിഞ്ഞുവന്നില്ല. വരും ദിവസങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കാനാണ് തീരുമാനമെന്നും സി.ജെ.പി വക്താവ് വ്യക്തമാക്കി.