ഡാർജിലിംഗിൽ കാർ തീസ്ത നദിയിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് അപകടം: സിക്കിം സ്വദേശികളായ നാല് പേർ മരിച്ചു
ഡാർജിലിംഗ്: പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ ഡാർജിലിംഗ് ജില്ലയിൽ നിയന്ത്രണം വിട്ട കാർ തീസ്ത നദിയിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് നാല് പേർ മരിച്ചു. സിക്കിം സ്വദേശികളായ യാത്രക്കാരാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്.
റോഡിൽ നിന്നും നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട വാഹനം താഴ്ചയിലേക്ക് പതിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. അപകടവിവരമറിഞ്ഞ് സ്ഥലത്തെത്തിയ പോലീസും ദേശീയ ദുരന്തനിവാരണ സേനയും (NDRF) പ്രാദേശിക കമ്മ്യൂണിറ്റിയും ചേർന്നാണ് നദിയിൽ നിന്നും മൃതദേഹങ്ങൾ പുറത്തെടുത്തത്. ശക്തമായ ഒഴുക്കുള്ള തീസ്ത നദിയിലെ ദുർഘടമായ ഭൂപ്രകൃതി രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് കടുത്ത വെല്ലുവിളി ഉയർത്തി.
മരിച്ച നാല് പേരുടെയും മൃതദേഹങ്ങൾ പോസ്റ്റുമോർട്ടം നടപടികൾക്കായി ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. സംഭവത്തിൽ പോലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. അപകടത്തിന്റെ കൃത്യമായ കാരണം കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടന്നുവരികയാണ്.