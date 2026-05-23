ബീഡി ഇല ശേഖരിക്കാൻ പോയ നാല് സ്ത്രീകൾ കടുവയുടെ ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു; ദാരുണ സംഭവം മഹാരാഷ്ട്രയിൽ
ചന്ദ്രാപൂർ: മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ചന്ദ്രാപൂർ ജില്ലയിൽ ബീഡി തെറുക്കാനുള്ള ഇലകൾ (ടെണ്ടു ലീവ്സ്) ശേഖരിക്കാൻ വനത്തിലേക്ക് പോയ നാല് സ്ത്രീകൾ കടുവയുടെ ആക്രമണത്തിൽ ദാരുണമായി കൊല്ലപ്പെട്ടു. ചന്ദ്രാപൂരിലെ സിന്ദേവാഹി ഫോറസ്റ്റ് റേഞ്ചിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഗുഞ്ജേവാഹി വനമേഖലയിൽ വെള്ളിയാഴ്ച പുലർച്ചെ ആറിനും ഏഴിനും ഇടയിലാണ് സംഭവം നടന്നത്.
കാവഡാഭായ് മോഹുർലെ (45), അനിതാഭായ് മോഹുർലെ (40), സുനിതാ മോഹുർലെ (38), സംഗീതാ ചൗധരി (50) എന്നിവരാണ് കടുവയുടെ ആക്രമണത്തിൽ മരിച്ചത്. കൊല്ലപ്പെട്ടവരിൽ മൂന്ന് പേർ ഒരേ കുടുംബത്തിൽ നിന്നുള്ളവരാണ്.
സംഭവം നടന്നത് ഇങ്ങനെ:
വേനൽക്കാലത്ത് വനത്തിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാകുന്ന ടെണ്ടു ഇലകൾ ശേഖരിക്കുന്നത് പ്രദേശത്തെ ഗോത്രവർഗ്ഗക്കാരുടെയും ഗ്രാമീണരുടെയും പ്രധാന വരുമാന മാർഗ്ഗമാണ്. പതിവുപോലെ ഗുഞ്ജേവാഹി ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നുള്ള 13 സ്ത്രീകളടങ്ങുന്ന സംഘമാണ് പുലർച്ചെ വനത്തിലേക്ക് പോയത്. കാട്ടിൽ ഇലകൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനിടെ പൊന്തക്കാട്ടിൽ പതിയിരുന്ന കടുവ ഇവരെ പെട്ടെന്ന് ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു. നാല് പേരെയും കടുവ സംഭവസ്ഥലത്തു വച്ചുതന്നെ വകവരുത്തി. കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന മറ്റ് സ്ത്രീകൾ ഭയന്ന് ഒച്ചവെച്ച് ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു.
ഗ്രാമത്തിൽ തിരിച്ചെത്തിയ ഇവർ വിവരമറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും പൊലീസും സ്ഥലത്തെത്തിയാണ് മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെടുത്തത്.
വനംവകുപ്പിന്റെ നടപടികൾ:
പ്രദേശത്ത് കടുവയുടെയും മൂന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയും സാന്നിധ്യമുണ്ടെന്നും വനത്തിനുള്ളിലേക്ക് പോകരുതെന്നും ഗ്രാമീണർക്ക് നേരത്തെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നതായി വനംവകുപ്പ് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.
- ആക്രമണം നടത്തിയ കടുവയെ നിരീക്ഷിക്കാൻ പ്രദേശത്ത് 30 ഓളം ക്യാമറ ട്രാപ്പുകളും 3 തത്സമയ നിരീക്ഷണ ക്യാമറകളും സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
- താൽക്കാലിക ആശ്വാസമായി മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് 25,000 രൂപ വീതം വനംവകുപ്പ് അടിയന്തര ധനസഹായം പ്രഖ്യാപിച്ചു. നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് 25 ലക്ഷം രൂപ വീതം നഷ്ടപരിഹാരം നൽകും.
- വനത്തിലേക്ക് ആളുകൾ പ്രവേശിക്കുന്നത് തടയാൻ പ്രദേശത്ത് കടുത്ത വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്.
പ്രശസ്തമായ തഡോബ അന്ധാരി ടൈഗർ റിസർവിന് സമീപമുള്ള ഈ പ്രദേശത്ത് മനുഷ്യ-മൃഗ സംഘർഷം രൂക്ഷമാകുന്നതിൽ ഗ്രാമീണർ കടുത്ത പ്രതിഷേധത്തിലാണ്. ഈ വർഷം മാത്രം ചന്ദ്രാപൂർ ജില്ലയിൽ വന്യജീവി ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെടുന്നവരുടെ എണ്ണം ഇതോടെ 19 ആയി ഉയർന്നു.