കർണാടകയിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയും എൻക്രിപ്റ്റഡ് ആപ്പുകളും വഴി തട്ടിപ്പ് ശൃംഖല; വ്യാപക നടപടിയുമായി പോലീസ്

By  Metro Desk Jun 14, 2026, 13:01 IST
Cyber Crime

ബെംഗളൂരു: സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളും എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത ആശയവിനിമയ ആപ്പുകളും ദുരുപയോഗം ചെയ്ത് കർണാടകയിൽ സൈബർ കുറ്റവാളികൾ പുതിയ തട്ടിപ്പ് ശൃംഖല (scam economy) കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ട്. തട്ടിപ്പുകാർക്കെതിരെ സംസ്ഥാന പോലീസ് ശക്തമായ നടപടികളാണ് സ്വീകരിച്ചു വരുന്നത്.

​കഴിഞ്ഞ കുറച്ചുകാലമായി നടത്തിയ അന്വേഷണങ്ങളുടെയും നിരീക്ഷണങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ വൻതോതിൽ വ്യാജ അക്കൗണ്ടുകളും ഗ്രൂപ്പുകളുമാണ് പോലീസ് കണ്ടെത്തുകയും പൂട്ടിക്കുകയും ചെയ്തത്. 2025 മുതൽ ഇതുവരെ ടെലിഗ്രാമിലെ (Telegram) 465 സംശയാസ്പദമായ ഗ്രൂപ്പുകൾ പോലീസ് റദ്ദാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

​കൂടാതെ വാട്‌സാപ്പിലെ (WhatsApp) 61 ഗ്രൂപ്പുകളും, ഫേസ്ബുക്കിലെ (Facebook) 268 ഗ്രൂപ്പുകളും പോലീസ് ഇടപെട്ട് പൂട്ടിപ്പിച്ചു. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലെ (Instagram) 15 വ്യാജ/തട്ടിപ്പ് അക്കൗണ്ടുകൾക്കെതിരെയും കർശന നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

​രഹസ്യ സ്വഭാവമുള്ള ആപ്പുകളും സോഷ്യൽ മീഡിയയും വഴി ജനങ്ങളെ സ്വാധീനിച്ച് വലിയ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പുകൾ നടത്തുന്ന സംഘങ്ങൾ കർണാടകയിൽ സജീവമാണെന്നാണ് പോലീസ് നൽകുന്ന മുന്നറിയിപ്പ്. ഇത്തരം വ്യാജ ഗ്രൂപ്പുകളിലും ലിങ്കുകളിലും പെടാതിരിക്കാൻ പൊതുജനങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും അധികൃതർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

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