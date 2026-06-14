കർണാടകയിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയും എൻക്രിപ്റ്റഡ് ആപ്പുകളും വഴി തട്ടിപ്പ് ശൃംഖല; വ്യാപക നടപടിയുമായി പോലീസ്
ബെംഗളൂരു: സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളും എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത ആശയവിനിമയ ആപ്പുകളും ദുരുപയോഗം ചെയ്ത് കർണാടകയിൽ സൈബർ കുറ്റവാളികൾ പുതിയ തട്ടിപ്പ് ശൃംഖല (scam economy) കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ട്. തട്ടിപ്പുകാർക്കെതിരെ സംസ്ഥാന പോലീസ് ശക്തമായ നടപടികളാണ് സ്വീകരിച്ചു വരുന്നത്.
കഴിഞ്ഞ കുറച്ചുകാലമായി നടത്തിയ അന്വേഷണങ്ങളുടെയും നിരീക്ഷണങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ വൻതോതിൽ വ്യാജ അക്കൗണ്ടുകളും ഗ്രൂപ്പുകളുമാണ് പോലീസ് കണ്ടെത്തുകയും പൂട്ടിക്കുകയും ചെയ്തത്. 2025 മുതൽ ഇതുവരെ ടെലിഗ്രാമിലെ (Telegram) 465 സംശയാസ്പദമായ ഗ്രൂപ്പുകൾ പോലീസ് റദ്ദാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
കൂടാതെ വാട്സാപ്പിലെ (WhatsApp) 61 ഗ്രൂപ്പുകളും, ഫേസ്ബുക്കിലെ (Facebook) 268 ഗ്രൂപ്പുകളും പോലീസ് ഇടപെട്ട് പൂട്ടിപ്പിച്ചു. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലെ (Instagram) 15 വ്യാജ/തട്ടിപ്പ് അക്കൗണ്ടുകൾക്കെതിരെയും കർശന നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
രഹസ്യ സ്വഭാവമുള്ള ആപ്പുകളും സോഷ്യൽ മീഡിയയും വഴി ജനങ്ങളെ സ്വാധീനിച്ച് വലിയ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പുകൾ നടത്തുന്ന സംഘങ്ങൾ കർണാടകയിൽ സജീവമാണെന്നാണ് പോലീസ് നൽകുന്ന മുന്നറിയിപ്പ്. ഇത്തരം വ്യാജ ഗ്രൂപ്പുകളിലും ലിങ്കുകളിലും പെടാതിരിക്കാൻ പൊതുജനങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും അധികൃതർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.