പ്രതിരോധ പങ്കാളിത്തം മുതൽ AI സഹകരണം വരെ; 20 കരാറുകളിൽ ഒപ്പുവച്ച് ഇന്ത്യയും ഫ്രാൻസും
മുംബൈയിൽ നടന്ന വിപുലമായ ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷം, പ്രതിരോധം, വൈദഗ്ദ്ധ്യം, സാങ്കേതിക സഹകരണം, വ്യാപാരം, ആരോഗ്യം എന്നീ മേഖലകളിലായി 20 ലധികം കരാറുകളും ഫലങ്ങളും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് ഇമ്മാനുവൽ മാക്രോണും ചൊവ്വാഴ്ച പ്രഖ്യാപിച്ചു.
2026 ലെ ന്യൂഡൽഹിയിൽ നടക്കുന്ന AI ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനും ഇന്ത്യൻ നേതൃത്വവുമായി ഉന്നതതല ചർച്ചകൾ നടത്തുന്നതിനുമായി പ്രസിഡന്റ് മാക്രോൺ മൂന്ന് ദിവസത്തെ ഇന്ത്യാ സന്ദർശനത്തിലാണ്.
വ്യാപാരം, പ്രതിരോധം, ഊർജ്ജം, നിർണായക സാങ്കേതികവിദ്യകൾ എന്നീ മേഖലകളിലെ ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിലാണ് ചർച്ചകൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചത്, തന്ത്രപരമായ പങ്കാളിത്തം കൂടുതൽ ആഴത്തിലാക്കുന്നതിനുള്ള പങ്കിട്ട പ്രതിബദ്ധത ഇരുപക്ഷവും അടിവരയിട്ടു.
"ഇന്ന് ലോകം അനിശ്ചിതത്വത്തിന്റെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് കടന്നുപോകുന്നത്. അത്തരമൊരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ, ഇന്ത്യ-ഫ്രാൻസ് പങ്കാളിത്തം ആഗോള സ്ഥിരതയ്ക്കുള്ള ഒരു ശക്തിയാണ്" എന്ന് ചൊവ്വാഴ്ച മുംബൈയിൽ സംയുക്ത പത്രസമ്മേളനത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി മോദി പറഞ്ഞു.
ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും പഴയ തന്ത്രപരമായ പങ്കാളികളിൽ ഒന്നായി ഫ്രാൻസിനെ വിശേഷിപ്പിച്ച അദ്ദേഹം, പ്രസിഡന്റ് മാക്രോണിനൊപ്പം ഇരു രാജ്യങ്ങളും തങ്ങളുടെ ബന്ധത്തിന് "അഭൂതപൂർവമായ ആഴവും ഊർജ്ജവും" നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു.
"ഈ വിശ്വാസത്തിന്റെയും പങ്കിട്ട കാഴ്ചപ്പാടിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ, ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു പ്രത്യേക ആഗോള തന്ത്രപരമായ പങ്കാളിത്തമായി നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുകയാണ്," പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
തന്ത്രപരമായ പങ്കാളിത്തത്തെ ജനകേന്ദ്രീകൃത സഹകരണമാക്കി മാറ്റുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രധാന ചുവടുവയ്പ്പായി ഇന്ത്യ-ഫ്രാൻസ് നവീകരണ വർഷത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കുന്നതായി പ്രധാനമന്ത്രി മോദി പ്രഖ്യാപിച്ചു.
"ഇന്ത്യ-ഫ്രാൻസ് നവീകരണ വർഷത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കുന്നതിലൂടെ, നമ്മുടെ തന്ത്രപരമായ പങ്കാളിത്തത്തെ ജനങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തമാക്കി മാറ്റുകയാണ്. കാരണം നവീകരണം ഒറ്റപ്പെട്ടതല്ല, മറിച്ച് സഹകരണത്തിലൂടെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ജനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും വ്യവസായങ്ങൾ, സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ, എംഎസ്എംഇകൾ, പ്രതിരോധം, ശുദ്ധ ഊർജ്ജം, ബഹിരാകാശം, ഉയർന്നുവരുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യകൾ എന്നിവയിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ, ഗവേഷകർ എന്നിവരെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ഈ സംരംഭം ലക്ഷ്യമിടുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഈ മുന്നേറ്റത്തിന്റെ ഭാഗമായി, പ്രധാനമന്ത്രി മോദി പറഞ്ഞു, "ഞങ്ങൾ ഇന്തോ-ഫ്രഞ്ച് സെന്റർ ഫോർ എഐ ഇൻ ഹെൽത്ത്, ഇന്തോ-ഫ്രഞ്ച് സെന്റർ ഫോർ ഡിജിറ്റൽ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി, നാഷണൽ സെന്റർ ഓഫ് എക്സലൻസ് ഫോർ സ്കില്ലിംഗ് ഇൻ എയറോനോട്ടിക്സ് എന്നിവ ആരംഭിക്കാൻ പോകുന്നു. ഇവ വെറും സ്ഥാപനങ്ങളല്ല. ഇവ ഭാവി കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളാണ്".
ഒരു പ്രധാന പ്രതിരോധ-വ്യാവസായിക വികസനത്തിൽ, കർണാടകയിൽ H125 ഹെലികോപ്റ്റർ ഫൈനൽ അസംബ്ലി ലൈൻ നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള എയർബസും ടാറ്റ അഡ്വാൻസ്ഡ് സിസ്റ്റംസും സംയുക്ത സംരംഭം ഇരു നേതാക്കളും ചേർന്ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
എവറസ്റ്റ് കൊടുമുടിയുടെ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് പറക്കാൻ കഴിവുള്ള ലോകത്തിലെ ഏക ഹെലികോപ്റ്റർ ഇന്ത്യയും ഫ്രാൻസും ചേർന്ന് ഇന്ത്യയിൽ നിർമ്മിച്ച് ആഗോളതലത്തിൽ കയറ്റുമതി ചെയ്യുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള നാലാമത്തെ ഔദ്യോഗിക സന്ദർശനത്തിന് പ്രധാനമന്ത്രി മോദിക്ക് നൽകിയ ഊഷ്മളമായ സ്വീകരണത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞ മാക്രോൺ, "ഇന്ത്യയും ഫ്രാൻസും തമ്മിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം ശരിക്കും ശ്രദ്ധേയവും അതുല്യവുമാണ്. ഈ ബന്ധം വിശ്വാസത്തിന്റെയും തുറന്ന മനസ്സിന്റെയും അഭിലാഷത്തിന്റെയും ബന്ധമാണ്" എന്ന് പറഞ്ഞു.
"ഈ ബന്ധത്തിലുള്ള പൂർണ്ണ വിശ്വാസം" പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ, ബന്ധങ്ങളെ ഒരു പ്രത്യേക തന്ത്രപരമായ പങ്കാളിത്തത്തിലേക്ക് ഉയർത്താൻ ഇരുപക്ഷവും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഇന്ത്യ-ഫ്രാൻസ് പങ്കാളിത്തത്തിൽ ഒരു പുതിയ അധ്യായം
സാംസ്കാരിക ബന്ധങ്ങൾ എടുത്തുകാണിച്ചുകൊണ്ട്, ഇന്ത്യ ഉടൻ തന്നെ ഫ്രാൻസിൽ സ്വാമി വിവേകാനന്ദ സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രം തുറക്കുമെന്നും ലോത്തലിൽ നാഷണൽ മാരിടൈം ഹെറിറ്റേജ് കോംപ്ലക്സ് പോലുള്ള പദ്ധതികളിൽ സഹകരിക്കുമെന്നും ആഗോള സ്ഥിരതയിലും സമൃദ്ധിയിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ഇന്ത്യ-ഫ്രാൻസ് പങ്കാളിത്തത്തിൽ ഒരു പുതിയ അധ്യായം കുറിക്കുമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി മോദി പറഞ്ഞു.
സമീപ വർഷങ്ങളിലെ ഏറ്റവും വലിയ സൈനിക സംഭരണ പരിപാടികളിലൊന്നായ ഗവൺമെന്റ്-ടു-ഗവൺമെന്റ് ചട്ടക്കൂടിന് കീഴിൽ ഫ്രാൻസിൽ നിന്ന് 114 റാഫേൽ യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ വാങ്ങാനുള്ള നിർദ്ദേശം ഇന്ത്യ അംഗീകരിച്ചതിന് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഉച്ചകോടി നടക്കുന്നത്.
"റാഫേൽ ജെറ്റുകൾ മുതൽ അന്തർവാഹിനികൾ വരെ, ഞങ്ങൾ പ്രതിരോധ സഹകരണം വികസിപ്പിക്കുകയാണ്," മാക്രോൺ പറഞ്ഞു, "ഇന്ത്യ ഫ്രാൻസിന്റെ ഏറ്റവും വിശ്വസനീയ പങ്കാളികളിൽ ഒന്നാണ്" എന്ന് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഇന്തോ-പസഫിക് മേഖലയിലെ സഹകരണം, സാങ്കേതികവിദ്യ, കൃത്രിമബുദ്ധി എന്നിവയെ മാക്രോൺ എടുത്തുപറഞ്ഞു, ഇരു രാജ്യങ്ങളും നിയമവാഴ്ചയിലും ആധിപത്യമില്ലാത്ത ലോകത്തിലും വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു.
ഇന്ത്യ-മിഡിൽ ഈസ്റ്റ്-യൂറോപ്പ് സാമ്പത്തിക ഇടനാഴി, അന്താരാഷ്ട്ര സൗരോർജ്ജ സഖ്യം തുടങ്ങിയ സംയുക്ത സംരംഭങ്ങളെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കവേ, കഴിഞ്ഞ എട്ട് വർഷത്തിനിടെ ഇരു രാജ്യങ്ങളും ഒരുമിച്ച് നിരവധി അഭിലാഷകരമായ സംരംഭങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.