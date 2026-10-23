പരജീവി മുതൽ പരാജയപ്പെട്ട ഉൽപ്പന്നം വരെ: കോൺഗ്രസിനും രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കുമെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി പ്രധാനമന്ത്രി മോദി
ന്യൂഡൽഹി: കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്കുമെതിരെയും ലോക്സഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കുമെതിരെയും കടുത്ത രാഷ്ട്രീയ ആക്രമണവുമായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. ന്യൂഡൽഹിയിൽ നടന്ന വേൾഡ് സമ്മിറ്റിൽ പ്രസംഗിക്കവെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി കോൺഗ്രസിനെയും രാഹുൽ ഗാന്ധിയെയും കടന്നാക്രമിച്ചത്.
പ്രധാനമന്ത്രി ഉന്നയിച്ച 5 പ്രധാന വിമർശനങ്ങൾ:
പരാജയപ്പെട്ട ഉൽപ്പന്നം (Failed Product): രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ വീണ്ടും വീണ്ടും രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമങ്ങളെ പരിഹസിച്ച പ്രധാനമന്ത്രി, ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിൽ നിന്നുള്ള റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപണത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ തവണയാണ് കോൺഗ്രസ് അവരുടെ 'പരാജയപ്പെട്ട ഉൽപ്പന്നത്തെ' ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് കുറ്റപ്പെടുത്തി.
പരജീവി (Parasite): കോൺഗ്രസ് ഒരു "പരജീവി" (Parjeevi) ആയി മാറിയിരിക്കുകയാണെന്നും, മറ്റാരെയും വളരാൻ അനുവദിക്കാതെ സ്വയം നശിക്കുകയും സഖ്യകക്ഷികളെ തളർത്തുകയും ചെയ്യുകയാണെന്നും മോദി പറഞ്ഞു.
ദിമാഗി നക്സലുകൾ (Mental Naxals): കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ ചിന്താഗതികളെ അർബൻ/ദിമാഗി നക്സലുകൾ കൈയടക്കിയിരിക്കുകയാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ആരോപിച്ചു. സ്വന്തമായി ചിന്തിക്കാനുള്ള ശേഷി പാർട്ടിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടതായും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
രാജ്യത്തെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തൽ (Defaming India Abroad): സ്വന്തം കുടുംബത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ പരാജയങ്ങൾ മറച്ചുവെക്കാൻ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ പോയി ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിച്ഛായയെയും പുരോഗതിയെയും അപകീർത്തിപ്പെടുത്താനാണ് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് മോദി കുറ്റപ്പെടുത്തി.
രാജ്യത്ത് അരാജകത്വം സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള നീക്കം (Dreaming of Disorder): ലോകരാജ്യങ്ങൾ ഒരു പുതിയ ക്രമവും സ്ഥിരതയും തേടുമ്പോൾ, ഇന്ത്യയ്ക്കുള്ളിൽ അരാജകത്വവും കുഴപ്പങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കാനാണ് പ്രതിപക്ഷം സ്വപ്നം കാണുന്നതെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.