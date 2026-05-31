പോരാട്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് കാപ്പുച്ചിനോയിലേക്ക്: കഫേകളുടെ നാലുചുവരുകൾക്കുള്ളിൽ ഇടം കണ്ടെത്തി കാശ്മീരിലെ പുതുതലമുറ
ശ്രീനഗർ: പതിറ്റാണ്ടുകളായി സംഘർഷങ്ങളും അശാന്തിയും നിഴൽ വീഴ്ത്തിയ കാശ്മീർ താഴ്വരയിൽ വൻ മാറ്റം. തെരുവുകളിലെ സംഘർഷങ്ങളിൽ നിന്നും നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ നിന്നും മാറി, കാശ്മീരിലെ യുവതലമുറ ഇന്ന് നഗരങ്ങളിലെ ആധുനിക കഫേകളിൽ തങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ-സാമൂഹിക ഇടങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയാണ്. ശ്രീനഗർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രധാന നഗരങ്ങളിലും ചെറുപട്ടണങ്ങളിലും അതിവേഗം വളരുന്ന 'കഫേ സംസ്കാരം' (Cafe Culture) യുവാക്കൾക്ക് വലിയൊരു ആശ്വാസകേന്ദ്രമാകുന്നു.
മുൻകാലങ്ങളിൽ യുവാക്കൾക്ക് ഒത്തുകൂടാനോ തുറന്നു സംസാരിക്കാനോ ഉള്ള പൊതു ഇടങ്ങൾ കാശ്മീരിൽ കുറവായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന് വൈഫൈ സൗകര്യവും, പുസ്തകങ്ങളും, ആകർഷകമായ ഉൾക്കാഴ്ചകളുമുള്ള (Interiors) കഫേകളിലേക്ക് വിദ്യാർത്ഥികളും ഐടി ജീവനക്കാരും ഉൾപ്പെടെയുള്ള പുതുതലമുറ ആകർഷിക്കപ്പെടുകയാണ്. പഠനകാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാനും, ഓൺലൈൻ ജോലികൾ ചെയ്യാനും, സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം സമയം ചിലവഴിക്കാനും ഈ കഫേകൾ സുരക്ഷിതമായ അന്തരീക്ഷം ഒരുക്കുന്നു.
പ്രത്യേകിച്ച് വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്കും യുവതികൾക്കും യാതൊരുവിധ ഭയവുമില്ലാതെ ഒത്തുകൂടാൻ ഇത്തരം കഫേകൾ വലിയ സഹായമാകുന്നുണ്ടെന്ന് പ്രാദേശിക വൃത്തങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. കാശ്മീരിലെ സംഘർഷഭരിതമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നും മാനസിക സമ്മർദ്ദങ്ങളിൽ നിന്നും മാറി, ഒരു കപ്പ് കോഫിയോടൊപ്പം സാധാരണ ജീവിതം ആസ്വദിക്കാൻ തങ്ങളെ ഈ കഫേകൾ സഹായിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഇവിടുത്തെ യുവാക്കളുടെ അഭിപ്രായം.
ബിസിനസ്സ് മാനേജ്മെന്റ് പഠിച്ച പ്രാദേശിക യുവാക്കൾ തന്നെയാണ് ഇത്തരം കഫേകൾക്ക് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. കേവലം ഭക്ഷണശാലകൾ എന്നതിനപ്പുറം കല, സാഹിത്യം, കവിതകൾ എന്നിവ പങ്കുവെക്കാനുള്ള വേദികളായും ഈ കഫേകൾ മാറിവരുന്നു. സംഘർഷത്തിന്റെ കറുത്ത ദിനങ്ങളിൽ നിന്നും സമാധാനത്തിന്റെയും ഒത്തുചേരലിന്റെയും പുതിയൊരു സംസ്കാരത്തിലേക്കാണ് കാശ്മീരിലെ പുതിയ തലമുറ ചുവടുവെക്കുന്നത് എന്നതിന്റെ തെളിവാണ് താഴ്വരയിലെ ഈ കഫേ വിപ്ലവം.