ഇന്ധന വില വർധനവ്; അന്താരാഷ്ട്ര വിമാന സർവീസുകൾ വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുമെന്ന് എയർ ഇന്ത്യ
ജൂൺ, ജൂലൈ മാസങ്ങളിൽ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാന സർവീസുകൾ വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുമെന്ന് എയർ ഇന്ത്യ. വ്യോമയാന ടർബൈൻ ഇന്ധന (എടിഎഫ്) വിലയിലെ കുത്തനെയുള്ള വർധനവും വ്യോമാതിർത്തിയിലെ നിലവിലുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങളും നിരവധി റൂട്ടുകളെ ലാഭകരമല്ലാതാക്കിയതിനാലാണ് ഈ തീരുമാനം.
വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന പ്രവർത്തന വെല്ലുവിളികൾക്കിടയിൽ, ജൂൺ, ജൂലൈ മാസങ്ങളിലെ ഷെഡ്യൂളുകൾ കുറയ്ക്കുകയല്ലാതെ മറ്റ് മാർഗമില്ലെന്ന് എയർ ഇന്ത്യ സിഇഒയും മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറുമായ കാംബെൽ വിൽസൺ ജീവനക്കാരോട് പറഞ്ഞു. "ജെറ്റ് ഇന്ധന വിലയിലെ വൻ വർധന", വ്യോമമേഖല അടച്ചുപൂട്ടൽ, ദീർഘദൂര പറക്കൽ റൂട്ടുകൾ എന്നിവ കാരണം ഏപ്രിൽ, മെയ് മാസങ്ങളിൽ എയർലൈൻ ഇതിനകം തന്നെ ചില സർവീസുകൾ കുറച്ചിട്ടുണ്ട്.
മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് യുദ്ധത്തിന്റെ വ്യാപകമായ ആഘാതം, പ്രതികൂല കറൻസി വിനിമയ നിരക്കുകൾ, പരിമിതമായ വ്യോമാതിർത്തി എന്നിവ കാരണം എടിഎഫ് വിലയിലുണ്ടായ കുതിച്ചുചാട്ടം എയർ ഇന്ത്യയുടെ അന്താരാഷ്ട്ര പ്രവർത്തനങ്ങളെ സാരമായി ബാധിച്ചു. പല അന്താരാഷ്ട്ര റൂട്ടുകളും പ്രായോഗികമല്ലാതായിത്തീർന്നതിനാൽ എയർലൈൻ സർവീസുകൾ കുറയ്ക്കാൻ നിർബന്ധിതമായി.
പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷത്തെത്തുടർന്ന് വ്യോമാതിർത്തി നിയന്ത്രണങ്ങൾ എയർ ഇന്ത്യയെ നിരവധി അന്താരാഷ്ട്ര ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് ദീർഘദൂര റൂട്ടുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ നിർബന്ധിതരാക്കി, ഇത് ഇന്ധന ഉപഭോഗം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ചെലവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും കാരണമായി. സാഹചര്യത്തെ "അങ്ങേയറ്റം വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞത്" എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച വിൽസൺ, എയർലൈനിന് പരിമിതമായ ഓപ്ഷനുകൾ മാത്രമേ അവശേഷിക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു.
ആഭ്യന്തര വിമാന സർവീസുകളുടെ ലാഭക്ഷമതയും കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, സർക്കാർ ഇടപെടൽ ആ പ്രവർത്തനങ്ങളിലുള്ള ആഘാതത്തിന്റെ അളവ് കുറയ്ക്കാൻ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്.
എയർലൈൻ പ്രതിസന്ധി മറികടക്കുമ്പോൾ ജീവനക്കാരിൽ നിന്ന് "തുടർച്ചയായ ഐക്യദാർഢ്യം" ഉണ്ടാകണമെന്ന് വിൽസൺ അഭ്യർത്ഥിച്ചു. യാത്രക്കാർക്കും ജീവനക്കാരുടെ ഷെഡ്യൂളുകൾക്കും ഉണ്ടായ തടസ്സങ്ങൾ അദ്ദേഹം അംഗീകരിച്ചു, മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ സ്ഥിതി ഉടൻ സ്ഥിരത കൈവരിക്കുമെന്നും ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രധാന റൂട്ടുകൾ വീണ്ടും തുറക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിച്ചു.
2026 മാർച്ച് 31 ന് അവസാനിച്ച സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ എയർ ഇന്ത്യ ഗ്രൂപ്പിന് 22,000 കോടിയിലധികം രൂപയുടെ നഷ്ടം സംഭവിച്ചതായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ഈ വർഷം അവസാനം സർവീസുകളിൽ നിന്ന് പിന്മാറാൻ പദ്ധതിയിടുന്നതായി പ്രഖ്യാപിച്ച വിൽസൺ, ഇന്ധന വിലയിൽ ഇളവ് വരികയും വ്യോമമേഖലയിലെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ നീങ്ങുകയും ചെയ്തുകഴിഞ്ഞാൽ എയർലൈൻ സാധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞു.
